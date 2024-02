La tempête hivernale aux États-Unis apporte de fortes chutes de neige et un chaos dans les voyages dans le nord-est

Par Madeline HalpertBBC News, New York

Regarder : Un aperçu du jour le plus enneigé de New York depuis deux ans

La côte nord-est des États-Unis a été frappée par l’une des pires tempêtes de neige depuis deux ans, recouvrant les villes de plus d’un pied de neige et provoquant un chaos dans les déplacements.

L’enseignement en personne a été suspendu pour des milliers d’élèves mardi à New York, en Pennsylvanie et dans le Massachusetts, remplacé par des cours en ligne.

Environ 1 200 vols américains – principalement à New York et Boston – ont été annulés, tandis que 2 700 autres ont été retardés.

Un motoneigiste est décédé en Pennsylvanie à cause de la tempête, a indiqué la police.

Le service de police du canton de Newberry a déclaré qu’un jeune de 20 ans avait été tué lorsqu’il était entré en collision avec un fil tombé alors qu’il conduisait sa motoneige.

La neige a commencé à tomber rapidement tôt le matin mardi, de l’est de la Pennsylvanie au Massachusetts, laissant près de 50 millions de personnes sous alerte météo hivernale.

Certaines régions ont connu les plus fortes chutes de neige depuis des années, notamment Farmington Connecticut, qui a enregistré 15,5 pouces (39 cm) de chutes de neige.

Le blizzard a coupé l’électricité à 150 000 habitants de Pennsylvanie mardi matin, heure locale.

Les conditions ont rendu les déplacements dangereux, entraînant des accidents de voiture mineurs à Boston et à New York. Certaines zones ont interdit les véhicules commerciaux sur les routes, tandis que les autorités ont exhorté les résidents à éviter de voyager si possible.

Les étudiants de la ville de New York ont ​​dû passer à l’apprentissage à distance, en proie à des problèmes techniques qui ont empêché les 900 000 étudiants du district de se connecter.

Regarder : la célèbre skyline de New York cachée par la neige

Le maire Eric Adams a défendu la décision plus tard dans la journée, affirmant que les étudiants avaient pris du retard pendant la pandémie et ne pouvaient pas se permettre de perdre davantage de jours d’école.

Le chancelier des écoles publiques de la ville de New York, David Banks, a imputé ces problèmes à IBM, qui fournit un logiciel de connexion pour l’apprentissage en ligne.

“C’était un test. Je ne pense pas que nous ayons réussi ce test”, a déclaré M. Banks lors d’un point de presse, ajoutant qu’il se sentait “déçu, frustré et en colère”.

IBM a déclaré aux médias américains que les problèmes avaient été “en grande partie résolus” et qu’elle regrettait les désagréments occasionnés aux familles.

La tempête de mardi a mis fin à une sécheresse relative de 744 jours dans la ville de New York, qui n’a pas reçu plus de 2,5 pouces de neige depuis plus de deux ans.

Quelque 3,2 pouces de neige sont tombés à Central Park, ce qui en fait le jour le plus enneigé de New York depuis janvier 2022.

La neige, autrefois courante pendant la saison hivernale à New York, est devenue de plus en plus rare ces dernières années.

La météo a incité certains résidents à affronter le froid et à se rendre dans les parcs de la ville.

Bryan Sullivan, un urbaniste à la retraite, a déclaré à la BBC qu’il skiait à Prospect Park à Brooklyn depuis 50 ans, y compris mardi.

Bryan Sullivan ne peut pas skier autant à New York à cause du changement climatique, dit-il

Il a déclaré que chaque année, il pouvait généralement skier sept à dix jours dans le parc, mais cela n’a pas été le cas au cours des deux dernières années.

“L’hiver devient plus court. Le temps chaud dure plus longtemps. Nous avons des choses qui fleurissent maintenant, malgré la neige, qui ne devraient pas fleurir avant fin mars”, a-t-il déclaré.

Mardi après-midi, la tempête a commencé à se déplacer vers l’est de New York vers le Connecticut, le Rhode Island et le sud du Massachusetts. Certaines régions de Pennsylvanie auraient également reçu un pied de neige.

Mardi soir, plus de 50 000 clients en Pennsylvanie et dans le Massachusetts étaient toujours sans électricité, selon poweroutages.us.

Des vents forts et de fortes chutes de neige affecteront également la Nouvelle-Écosse au Canada de cet après-midi jusqu’à mercredi matin, certaines régions s’attendant à jusqu’à 5 à 10 pouces de neige.