Certaines des pires conditions météorologiques seront dans certaines parties de l’Arkansas, du Tennessee et du Kentucky.

Plusieurs rondes de neige légère tomberont de la vallée de l’Ohio et du centre des Appalaches jusqu’au centre de l’Atlantique jusqu’à vendredi.

Le temps hivernal est également une possibilité dans le nord-ouest du Pacifique à partir de jeudi.

Des dizaines de millions de personnes sont sur le chemin d’une puissante tempête hivernale, qui devrait entraîner un mélange désagréable de glace et de neige le long d’un chemin de 1500 milles entre le Texas et le New Jersey au cours des deux prochains jours.

Certaines des pires conditions météorologiques se produiront dans certaines parties de l’Arkansas, du Tennessee et du Kentucky, où une tempête de verglas est prévue. « Une accumulation de glace dépassant un demi-pouce est possible dans certains endroits », a déclaré le National Weather Service. « Cette quantité de glace entraînera probablement des conditions de voyage dangereuses, des pannes de courant et des dommages aux arbres épars. »

Les villes sur le chemin de la tempête de verglas comprennent Little Rock, Arkansas; Jonesboro, Arkansas; Paducah, Kentucky; et Lexington, Kentucky, selon weather.com.

Des accidents de la circulation se produisaient déjà dans la région de Lexington mercredi soir, a déclaré le Lexington Herald-Leader, en raison des conditions routières « extrêmement dangereuses ». Deux personnes auraient été tuées dans des accidents distincts déclenchés par la glace, a déclaré le météorologue de Weather Channel Greg Diamond dans un tweeter.

Le bureau du service météorologique de Louisville a averti dans un tweet mercredi que « la fine couche de glace qui se forme pendant la bruine verglaçante peut être difficile à remarquer sur la route, mais c’est l’un des types de temps les plus dangereux de l’hiver. »

Neige, glace, froid glacial:L’hiver frappera dur cette semaine alors que le vortex polaire descend à travers le pays

Des accidents ont également été signalés dans l’Arkansas mercredi matin en raison de la pluie verglaçante et de la glace.

« Des accumulations de glace de 0,25 pouce ou plus sont suffisantes pour briser les branches des arbres et entraîner des pannes de courant importantes », a déclaré le météorologue senior d’AccuWeather, Alex Sosnowski.

Plus au nord-est, plusieurs rondes de neige légère tomberont de la vallée de l’Ohio et du centre des Appalaches jusqu’au milieu de l’Atlantique jusqu’à vendredi, a annoncé le service météorologique. Les totaux de neige les plus élevés de 6 à 12 pouces se trouveront dans les montagnes de l’extrême ouest du Maryland et de la Virginie occidentale.

« Sinon, on s’attend à une neige de 3 à 6 pouces dans certaines parties du nord de la Virginie, une grande partie du Maryland, de Washington, DC et du Delaware », a prédit le service météorologique.

La glace et la neige de cette tempête hivernale sont générées par les perturbations du courant-jet qui ondulent dans une zone de champ de bataille entre un air beaucoup plus froid dans les États du nord et un air plus doux dans le sud, a déclaré weather.com.

Le système a été nommé Winter Storm Shirley par Weather Channel.

Le temps hivernal est également probable dans le nord-ouest du Pacifique à partir de jeudi, y compris à des altitudes plus basses qui ne voient généralement pas de neige. L’accumulation de chutes de neige sera possible à Portland et à Seattle, mais les quantités exactes sont incertaines, a indiqué le service météorologique.

Ailleurs, dans le centre-nord des États-Unis mercredi, la grande histoire météorologique est restée le froid intense qui s’est installé dans la région grâce au vortex polaire. Le vent – combiné à des températures inférieures à zéro – pourrait le rendre aussi froid que 50 en dessous de zéro à certains endroits.

« Ce froid glacial peut être dangereux et entraîner des gelures en moins de 10 minutes », a déclaré le service météorologique. « Assurez-vous de planifier à l’avance et de vous habiller convenablement si vous passez du temps à l’extérieur. »