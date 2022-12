La tempête hivernale américaine fait au moins 48 morts, dont plus de la moitié dans l’ouest de New York

Le nombre de morts d’un blizzard avant Noël dans une grande partie des États-Unis est passé à 48, le nombre dans l’ouest de New York atteignant à lui seul 27, ont annoncé lundi les autorités.

Les morts ont été retrouvés dans leurs voitures et leurs maisons, ainsi que dans des bancs de neige, et certains ont péri en pelletant de la neige. Les efforts de sauvetage et de récupération après la tempête qui a duré plusieurs jours se sont poursuivis lundi.

Vendredi et samedi, dans l’une des régions les plus touchées du pays, le blizzard a ravagé l’ouest de New York, bloquant les automobilistes, coupant l’électricité et empêchant les équipes d’urgence d’atteindre les résidents dans les maisons glaciales et les voitures bloquées.

D’énormes congères ont presque recouvert les voitures lundi et il y avait des milliers de maisons, certaines ornées d’étalages de vacances non éclairés, qui étaient sombres à cause d’un manque d’électricité.

On s’attend à ce que la tempête fasse plus de victimes car elle a piégé certains résidents à l’intérieur des maisons et a coupé l’électricité à des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises.

Plus de la moitié de la population américaine a fait l’objet d’un avis ou d’un avertissement

Les scientifiques ont déclaré que le réchauffement de la terre pourrait avoir contribué à l’intensité de la tempête. C’est parce que l’atmosphère peut transporter plus de vapeur d’eau, qui agit comme carburant, a déclaré Mark Serreze, directeur du National Snow and Ice Data Center de l’Université du Colorado à Boulder.

Il pourrait y avoir un certain soulagement cette semaine des conditions météorologiques extrêmes, qui s’étendent des Grands Lacs près du Canada au Rio Grande le long de la frontière avec le Mexique, alors que les prévisions prévoient une augmentation lente des températures aux États-Unis, a déclaré Ashton Robinson Cook, un météorologue du National Weather Service.

“Rien de tel que ce que nous avons eu la semaine dernière”, a-t-il déclaré, ajoutant que le cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute rapidement lors d’une forte tempête – s’est affaibli.

En attendant, les travaux de récupération se poursuivent. Environ 60% de la population américaine a fait face à une sorte d’avis ou d’avertissement météorologique hivernal, alors que les températures ont chuté considérablement en dessous de la normale de l’est des montagnes Rocheuses aux Appalaches.

Lundi, quelque 2 085 vols intérieurs et internationaux ont été annulés vers midi HE, selon le site de suivi FlightAware. Le site indique que Southwest Airlines a enregistré 1 253 annulations, soit près d’un tiers de ses vols réguliers et environ cinq fois plus que tout autre grand transporteur américain. Un e-mail à Southwest n’a pas été immédiatement renvoyé et la compagnie aérienne basée à Dallas n’a pas mis à jour son site Web sur les conditions depuis samedi.

Sur la base des données de FlightAware, il y a eu des annulations et des retards dans les aéroports des États-Unis, notamment Denver, Atlanta, Las Vegas, Seattle, Baltimore et Chicago.

La glace formée par les embruns des vagues du lac Érié recouvre une passerelle lors de la tempête à Irving, NY, samedi. (Lindsey DeDario/Reuters)

À Buffalo ces derniers jours, des vents de force ouragan et de la neige ont causé des conditions de voile blanc qui ont paralysé les efforts d’intervention d’urgence.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que presque tous les camions de pompiers de Buffalo étaient bloqués samedi et a imploré les gens dimanche de respecter l’interdiction de conduire en cours dans la région. Le National Weather Service a déclaré que le total de neige à l’aéroport international de Buffalo Niagara s’élevait à 1,25 mètre à 10 h HE lundi. Les responsables ont déclaré que l’aéroport serait fermé jusqu’à mardi matin.

La neige tourbillonnant dans les rues intactes et impraticables, les prévisionnistes ont averti que 30 à 60 centimètres de neige supplémentaires étaient possibles dans certaines régions jusqu’à lundi matin au milieu de rafales de vent de 64 km/h.

REGARDER | Buffalo en mode récupération après un puissant blizzard : Après la tempête à Buffalo L’ouest de New York est en train de creuser après qu’un puissant blizzard a ravagé la région pendant le week-end de Noël, tuant au moins 27 personnes.

Vendredi, deux personnes sont décédées dans leurs maisons de banlieue de Cheektowaga, dans l’État de New York, lorsque les équipes d’urgence n’ont pas pu les atteindre à temps pour traiter leurs problèmes de santé. Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a déclaré que 10 autres personnes y étaient mortes pendant la tempête, dont six à Buffalo, et a averti que d’autres personnes pourraient être tuées.

“Certains ont été trouvés dans des voitures, d’autres dans la rue dans des bancs de neige”, a déclaré Poloncarz. “Nous savons qu’il y a des gens qui sont coincés dans des voitures depuis plus de deux jours.”

Une famille coincée à Buffalo alors qu’elle se dirigeait vers Hamilton

Les conditions de gel et les pannes de courant ont poussé les habitants de Buffalo à se démener pour se rendre n’importe où avec de la chaleur au milieu de ce que Hochul a appelé les conditions de blizzard les plus longues jamais enregistrées dans la ville.

Ditjak Ilunga de Gaithersburg, dans le Maryland, était en route pour rendre visite à des parents à Hamilton en Ontario pour Noël avec ses filles vendredi lorsque leur SUV a été piégé à Buffalo. Incapables d’obtenir de l’aide, ils ont passé des heures avec le moteur en marche, secoués par le vent et presque ensevelis sous la neige.

À 4 heures du matin samedi, leur carburant étant presque épuisé, Ilunga a fait le choix désespéré de risquer la tempête hurlante pour atteindre un abri à proximité. Il portait Destiny, six ans, sur son dos tandis que Cindy, 16 ans, tenait leur chiot poméranien, suivant ses empreintes à travers des dérives.

“Si je reste dans cette voiture, je vais mourir ici avec mes enfants”, se souvient Ilunga en pensant. Il a pleuré quand la famille a franchi les portes du refuge. “C’est quelque chose que je n’oublierai jamais de ma vie.”

Un homme skie après la tempête qui a frappé la région de Buffalo, sur la rue Main à Amherst, New York, le jour de Noël. (Brendan McDermid/Reuters)

Dans une maison voisine, Shahida Muhammad a déclaré à WKBW, une chaîne de télévision locale, qu’elle avait passé un week-end désespéré après qu’une panne ait coupé l’alimentation du ventilateur de son fils d’un an. Elle et le père de l’enfant ont administré manuellement des respirations de vendredi à dimanche, lorsque les sauveteurs ont vu ses messages désespérés sur les réseaux sociaux et sont venus à leur aide.

Les responsables du comté d’Erie ont déclaré s’être rendus au domicile de la famille samedi, mais personne n’est venu à la porte. Muhammad a dit qu’ils étaient là, mais heureusement, son fils allait bien malgré l’épreuve. Elle l’a décrit comme “un combattant”.

La tempête a coupé le courant dans les communautés du Maine à Seattle. L’opérateur de réseau du centre de l’Atlantique avait appelé ses 65 millions de consommateurs à économiser l’énergie au milieu du gel samedi.

REGARDER | Résidents de Buffalo, les équipes d’urgence nettoient les rues enneigées : Buffalo creuse après le blizzard Les résidents et les équipes d’urgence de l’ouest de New York travaillent pour nettoyer les rues après qu’une puissante tempête hivernale a frappé la région pendant le week-end de Noël, faisant au moins 27 morts.

Des décès liés à la tempête ont été signalés dans tout le pays, parmi lesquels six automobilistes décédés à la suite d’accidents dans le Missouri, le Kansas et le Kentucky, et une femme tombée à travers la glace de la rivière Wisconsin.

À Jackson, dans le Mississippi, les responsables de la ville ont annoncé le jour de Noël que les résidents devaient désormais faire bouillir leur eau potable en raison de l’éclatement des conduites d’eau à cause des températures glaciales.