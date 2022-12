La tempête hivernale américaine devrait affecter 60% de la population – mises à jour en direct

Alaska Airlines a suspendu ses vols au départ de l’aéroport de Seattle-Tacoma en raison de la pluie verglaçante et des conditions glaciales.

«Tous les vols Alaska et Horizon à destination et en provenance de Seattle et de Portland sont annulés jusqu’à au moins midi, heure du Pacifique. Depuis minuit, nous avons annulé plus de 270 vols prévus à Portland et Seattle et des annulations et des retards supplémentaires sont attendus », a annoncé Alaska Airlines.