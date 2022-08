La tempête force la fermeture d’écoles et les évacuations aux Philippines

MANILLE, Philippines (AP) – Une tempête tropicale a frappé le nord des Philippines avec des vents violents et de la pluie mardi, blessant au moins deux personnes et incitant le président à fermer des écoles et des bureaux gouvernementaux dans la capitale et les provinces périphériques.

La tempête tropicale Ma-on a frappé la ville de Maconacon dans la province d’Isabela mardi matin avec des vents soutenus de 110 kilomètres (68 miles) et des rafales allant jusqu’à 150 km/h (93 mph) et se dirigera vers le nord-ouest à travers les provinces du nord avant de s’éloigner du pays pendant la nuit, ont déclaré les prévisionnistes.

Bien que l’assaut de la tempête ait été ressenti principalement dans la pointe nord de la région principale de Luzon, le président Ferdinand Marcos Jr. a suspendu les cours dans toutes les écoles publiques et les travaux du gouvernement dans la région de la capitale densément peuplée et dans six provinces périphériques par mesure de précaution.

“Les fortes pluies présentent des risques possibles pour le grand public”, a déclaré l’attachée de presse Trixie Cruz-Angeles.

Les fermetures généralisées d’écoles sont survenues un jour après que des millions d’élèves du primaire et du secondaire sont retournés dans les écoles à travers les Philippines dans leurs premiers cours en face à face après deux ans de verrouillage des coronavirus.

Deux villageois ont été blessés et transportés à l’hôpital après avoir été touchés par des arbres tombés dans la province de Cagayan, ont indiqué des responsables de l’intervention en cas de catastrophe, et plus de 500 personnes à Cagayan et dans les provinces voisines ont été évacuées des villages sujets aux crues soudaines, aux glissements de terrain et aux raz de marée.

Certaines des provinces qui devraient ressentir le plus gros de la tempête se remettent encore de la dévastation causée par un puissant tremblement de terre le mois dernier.

Les Philippines sont battues par environ 20 typhons et tempêtes tropicales chaque année et se trouvent dans la “ceinture de feu” du Pacifique, un arc sismiquement actif de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique, faisant de l’archipel l’un des pays les plus sujets aux catastrophes. le monde.

The Associated Press