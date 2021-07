La tempête Elsa reprend des forces et devient un OURAGAN alors qu’elle regarde la côte du golfe de Floride, menaçant d’inondations et de tornades

La tempête MORTELLE Elsa ne montre aucun signe de ralentissement et a même retrouvé suffisamment de force pour être classée comme OURAGAN car elle menace de traverser la côte du golfe de Floride avec des tornades.

La tempête tropicale a déjà coûté la vie à trois personnes après avoir frappé Cuba, Haïti et la République dominicaine avec des vents de 70 mph.

Lisez notre blog en direct sur l’ouragan Elsa pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour sur la tempête…

Les gens se précipitent pour se mettre à l’abri alors que des vents violents et de la pluie frappent Key West, en Floride Crédit : AP

Un avertissement d’ouragan a été émis pour la côte ouest de la Floride alors qu’Elsa se dirige vers l’atterrissage Crédit : The Weather Channel

Elsa a été rétrogradée en tempête tropicale samedi – mais est maintenant suffisamment puissante pour être considérée comme un ouragan de catégorie 1, selon le National Hurricane Center.

Des vents forts ont fait des ravages dans le Sunshine State aujourd’hui, tandis que des tornades potentielles risquent de bloquer les équipes de secours qui se battent pour retrouver des corps parmi les décombres de l’appartement de Miami effondré.

La tempête devrait se transformer en ouragan avant de toucher terre dans l’ouest de la Floride, selon le météorologue en chef de l’équipe Severe Weather 2, Glenn Burns.

« Les choses vont se détériorer rapidement près de Tampa au fur et à mesure que nous avancerons dans la soirée », a-t-il déclaré.

Certaines parties de la côte du golfe de Floride se préparent à un ouragan alors que des pluies torrentielles, des inondations et même des tornades pourraient frapper, tandis que les vols en provenance de Tampa et de Sarasota ont été interrompus.

Les prévisionnistes ont déclaré que des tornades potentielles étaient possibles dans le sud de la Floride et dans la péninsule, a averti le National Hurricane Center.

Les gens ont embarqué leurs entreprises à Tarpon Springs Crédit : AP

Des nuages ​​sombres se profilent au-dessus du canal Pass-A-Grille Crédit : Reuters

Les résidents ont été avertis des pannes de courant car les vents violents menacent de causer des dommages.

Certains propriétaires du sud de la Floride ont placé des sacs de sable à l’extérieur de leurs maisons et certaines écoles ont fermé.

Un abri anti-tempête a depuis été ouvert dans le comté de Hillsborough tandis que la Maison Blanche a publié une déclaration d’urgence pour toute la Floride.

Après avoir touché terre en Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud devraient être les prochaines sur la trajectoire destructrice d’Elsa.

Il a été rapporté qu’une tornade était au sol près de Clewiston aux premières heures de mardi matin, selon Fox4.

Elsa a frappé plusieurs îles des Caraïbes au cours du week-end, faisant un mort à Sainte-Lucie, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Pendant ce temps, un garçon de 15 ans et une femme de 75 ans sont décédés samedi dans des événements distincts en République dominicaine après que des murs se soient effondrés sur eux.

Des pluies torrentielles s’abattent sur la Floride Crédit : AP

La jetée de pêche de Venise à Brohard Park a été fermée pour des raisons de sécurité Crédit : Reuters

Des vagues de 356 cm à 427 cm de haut ont emporté des débris sur le rivage de la capitale Saint-Domingue.

À la Barbade, plus de 1 100 habitants ont signalé des dommages matériels et au moins 62 propriétés se sont effondrées alors que l’île était frappée par de fortes rafales et des pluies torrentielles.

Des arbres abattus ont également été signalés en Haïti, qui est particulièrement vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain en raison de l’érosion et de la déforestation généralisées.

Cela survient alors que les équipes de recherche et de sauvetage travaillant sur le site du condo effondré de Miami à Surfside tentent de trouver plus de victimes des décombres alors que le temps humide frappe.

Quatre autres corps ont été retirés des décombres mardi, portant le nombre total de morts à 32.

Les autorités ont confirmé que 70 des 113 disparus se trouvaient à l’intérieur du condo qui s’est effondré.

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré qu’il y avait un retard de deux heures dû à la foudre.

Il a déclaré que les équipes de secours avaient retiré 5,5 millions de livres de débris du site.

Charles Burkett, maire de Surfside, a averti que les rafales « entravent » les équipages utilisant des grues lourdes.