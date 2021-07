La tempête Elsa devient le premier ouragan de la saison 2021 alors qu’elle se dirige vers les Caraïbes

STORM Elsa est devenu le premier ouragan de la saison 2021 et se dirige vers les Caraïbes.

Le National Hurricane Center a confirmé que la tempête s’était renforcée vendredi matin.

La tempête s’est transformée en ouragan

« Les observations de surface de la Barbade indiquent que les vents maximums soutenus d’Elsa ont augmenté à près de 75 mph, et le cyclone est maintenant un ouragan », a déterminé l’agence.

Il a ajouté qu’un « avis spécial » sera émis dans l’heure pour adhérer à la nouvelle force.

Un avertissement d’ouragan a maintenant été émis pour la Barbade, Saint-Vincent, les Grenadines et Sainte-Lucie.

Jusqu’à présent, il y a eu des rapports d’un vent soutenu de 74 mph avec une rafale de 86 mph.

Elsa a été la cinquième tempête nommée la plus précoce jamais enregistrée, battant Eduardo de l’année dernière qui s’est formée le 6 juillet, selon le chercheur sur les ouragans de la Colorado State University, Phil Klotzbach.

L’image est une « amélioration numérique » recréant la vue d’artiste d’un ouragan Crédit : Getty Images – Getty

La tempête était située à environ 260 milles à l’est-sud-est de la Barbade et devrait passer près ou au-dessus de certaines parties des îles du Vent ou du sud des îles sous le vent vendredi.

Il avait initialement des vents maximums soutenus de 50 mph et se déplaçait d’ouest en nord-ouest à 26 mph, selon le National Hurricane Center de Miami.

Le gouvernement de la Barbade a déclaré qu’il suspendait les transports publics et fermait les sites de vaccination et les entreprises, y compris les stations-service, d’ici jeudi soir, tandis que Saint-Vincent s’attendait à le faire d’ici vendredi matin.

Elsa devait se renforcer dans les prochains jours et se déplacer dans l’est de la mer des Caraïbes vendredi soir et vendredi soir et passer près de la côte sud d’Hispaniola, partagée par Haïti et la République dominicaine, samedi.

La tempête devait ensuite se déplacer dimanche près de la Jamaïque et de certaines parties de l’est de Cuba, bien que les prévisions jusqu’à présent prévoient qu’elle reste inférieure à la force d’un ouragan.

La tempête devait produire des précipitations totales de trois à six pouces avec des totaux maximum de 8 pouces vendredi dans les îles du Vent et du sud, y compris la Barbade.

La tempête pourrait déclencher des crues éclair isolées et des coulées de boue.