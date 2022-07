La tempête du comté de Cypress détruit des maisons et écrase des véhicules

COMTÉ DE CYPRESS, Alb. –

La tempête dévastatrice de lundi dans le sud-est de l’Alberta oblige certaines familles à faire face à la tâche ardue de reconstruire et de reconstituer les morceaux de leur vie après avoir perdu presque tous leurs biens.

Des vents violents ont transformé des objets ordinaires en projectiles qui ont déchiré des maisons, endommagé des véhicules, envoyé au moins un garage en l’air et obligé des personnes à se mettre à l’abri.

La tempête catastrophique a produit des nuages ​​en entonnoir mais, en date de mercredi, aucun touché de tornade confirmé dans la région à l’extérieur de Medicine Hat.

Vue aérienne des dommages causés à la maison de Ryan DePape dans le comté de Cypress, en Alberta. suite à la tempête du 18 juillet.

Ryan DePape était devant sa maison du comté de Cypress avec ses fils de six et quatre ans lundi après-midi lorsque la tempête a semblé se manifester de nulle part.

“Nous jouions et puis c’est arrivé vite, c’est devenu sombre et pluvieux et venteux”, a raconté DePape. “Alors je les ai fait entrer à l’intérieur, j’ai fermé la maison. Je les ai envoyés en bas et juste au moment où cela s’est produit, un vent est venu du sud et a soufflé sur toutes les fenêtres, a brisé toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et a envoyé du verre à travers le rez-de-chaussée.

“À ce moment-là, des débris – deux par quatre, déchiquetés deux par quatre – ont pénétré par les fenêtres. Ils ont traversé la maison et ils sont toujours collés à la cloison sèche intérieure en ce moment. L’un est passé juste à côté de moi, alors (J’ai) plongé là-bas, dans les escaliers, juste pour en sortir.”

Un deux par quatre logé dans un mur à l’intérieur de la maison DePape dans le comté de Cypress, en Alberta. après une tempête le 18 juillet, a projeté le morceau de bois dans la maison à grande vitesse.

Le vent a soufflé dans les portes de la baie du garage à trois voitures de DePape et a transformé la structure en un cerf-volant de fortune, le lançant dans les airs avant de l’écraser au sol en dessous. Les véhicules à l’intérieur, y compris des bateaux et des VTT, ont été détruits et la conduite de gaz sectionnée.

“Le bruit (de la tempête) était énorme”, a déclaré DePape. “Vous ne pouviez pas vraiment voir quelque chose venir. Cela s’est presque formé au-dessus de nous. Nous étions juste, nous étions juste dedans. Il n’y a eu aucun préavis. En une minute, c’est arrivé.”

Vue aérienne des dommages au garage de la famille DePape dans le comté de Cypress, en Alberta. suite à la tempête de lundi.

DePape s’est abrité dans le sous-sol aux côtés de ses fils et a tenté de rester calme et pondéré tout en répondant à leurs questions alors qu’ils attendaient de l’aide. Certains de ses collègues sont arrivés quelques minutes après avoir reçu son SMS et ont aidé la famille à sortir de chez eux alors que le vent s’était enfin calmé.

Il s’est vite rendu compte qu’une quantité importante de débris jonchés à l’extérieur n’était pas le sien et venait de sa propriété.

“Les fenêtres de la remorque, ce métal, tous ces deux par quatre, je pense que cela vient d’un chantier de construction, peut-être de l’autre côté de la coulée”, a déclaré DePape à CTV News Calgary lors d’une tournée de la dévastation mardi. “Et beaucoup de mes affaires ont traversé les champs vers le nord.”

DePape dit que c’est une chance que sa famille et ses voisins n’aient pas été gravement blessés dans la tempête.

“Il n’y a pas eu de visites à l’hôpital, la famille est en sécurité, tout le monde dans les environs est en sécurité. Toutes ces autres choses sont remplaçables. Je veux dire, nous avons investi notre cœur et notre âme dans cet endroit, donc c’est un peu déchirant à prendre. Mais oui, tout est remplaçable.

“Nous venons en quelque sorte de parcourir les décombres, les livres pour bébés et les vieilles photos de famille et des trucs comme ça, mais cela semble être un long chemin à parcourir.”

La famille a été en contact avec leur agent d’assurance, mais on ne sait pas combien de dommages seront couverts. DePape s’attend à ce qu’il ne puisse pas retourner chez lui à l’automne au plus tôt.

Équipement d’irrigation endommagé dans un champ le long de la route 523 dans le sud-est de l’Alberta à la suite d’une tempête le 18 juillet.