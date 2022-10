La tempête devrait apporter des vents et des inondations dans certaines parties de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – Une tempête automnale devrait apporter des vents violents et des zones d’inondation dans certaines parties de l’ouest de l’Alaska, bien qu’un prévisionniste ait déclaré mardi que les communautés durement touchées par une tempête qui s’est abattue sur la région le mois dernier ne devraient pas se sentir le poids de ce système.

Pourtant, les habitants des communautés frappées par les restes du typhon Merbok en septembre surveillaient la trajectoire de la tempête, a déclaré Kevin Knowlton, spécialiste de la préparation aux situations d’urgence de la société à but non lucratif Kawerak, qui fournit des services dans la région du détroit de Béring.

“Tout le monde le long de la côte craint que cela ne soit plus qu’une tempête d’automne typique”, a-t-il déclaré.

Avec le terrain ramolli par la tempête du mois dernier, il a déclaré « qu’il est difficile de dire quel genre de potentiel cette tempête a pour créer plus de dégâts ou même supprimer les progrès qui ont été réalisés » dans les efforts de rétablissement.

Le Service météorologique national a émis des avertissements de vents violents, en vigueur à partir de mercredi, pour une grande partie du nord-ouest de l’Alaska et pour d’autres parties de l’ouest de l’Alaska, y compris l’île Saint-Laurent et la côte du détroit de Béring. Des rafales de vent allant jusqu’à 70 mph étaient possibles pour certaines parties de la côte ouest de l’Arctique, y compris Wainwright. Des avertissements d’inondations côtières ont également été émis.

À Kivalina, qui se trouve à la pointe d’une barrière de corail entre la mer de Chukchi et la rivière Kivalina, des inondations étaient possibles, en particulier dans la partie nord-ouest de la communauté, a indiqué le service météorologique. À Golovin, où des tronçons de route ont été emportés par la tempête du mois dernier et où des maisons ont été renversées, des inondations côtières “mineures” étaient attendues, selon le service météorologique.

Ed Plumb, un météorologue du National Weather Service, a déclaré que la tempête était sur une “voie très différente” de la tempête de septembre, qui a entraîné des raz de marée et des vents violents qui ont déchiré les rues de plusieurs communautés et poussé les maisons hors des fondations. Nome faisait partie des communautés les plus durement touchées.

Plumb a déclaré que les principaux impacts de la dernière tempête devraient se produire dans les communautés plus au nord.

Les dégâts sont toujours comptabilisés depuis la tempête du mois dernier, les premières évaluations indiquant des dommages à environ 165 maisons, a déclaré Jeremy Zidek, porte-parole du bureau de gestion des urgences de l’État. Il y a des problèmes de qualité de l’eau dans certaines communautés, a-t-il dit.

Le gouverneur Mike Dunleavy visitait les communautés touchées par cette tempête mardi, a indiqué son bureau.

Le sénateur d’État Donny Olson, originaire de Golovin, a déclaré que les habitants étaient dans une certaine mesure “sur les nerfs” après la tempête de septembre, qu’il a qualifiée de “la pire tempête que j’aie jamais vue de ma vie là-bas”.

Il a dit qu’il avait bon espoir quant aux efforts de rétablissement, citant l’attention que la région a suscitée de la part des autorités étatiques et fédérales et d’autres.

Becky Bohrer, L’Associated Press