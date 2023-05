Commentez cette histoire Commentaire

La guerre en Ukraine et les inondations au Pakistan ont contribué à porter le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du monde à un niveau record de 71,1 millions en 2022, selon un rapport publié jeudi par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Une « tempête parfaite » de conflits, de catastrophes naturelles et les effets continus de la pandémie de coronavirus se sont combinés pour déclencher « un déplacement à une échelle jamais vue auparavant » en 2022, a déclaré le secrétaire général de l’association, Jan Egeland.

Une crise mondiale de la sécurité alimentaire, alimentée par la guerre en Ukraine, qui est un important exportateur de céréales, n’a fait qu’aggraver le sort des personnes déracinées de chez elles à la recherche de sécurité et d’un abri. Et le chevauchement des crises a entraîné des déplacements répétés et prolongés pour beaucoup, a-t-il déclaré.

La sécheresse en Somalie a fait 43 000 morts en 2022, selon un rapport

Près des trois quarts des déplacés internationaux dans le monde vivre juste 10 pays, dont la Syrie, l’Afghanistan, l’Ukraine, le Soudan et la République démocratique du Congo, selon les données.

Les personnes déplacées sont des personnes forcées de se déplacer à l’intérieur des frontières de leur propre pays, et le rapport de l’Observatoire des déplacements internes du NRC ne prend pas en compte les réfugiés – ceux qui fuient vers d’autres pays.

Le centre basé à Genève a répertorié le modèle climatique mondial connu sous le nom de La Niña, qui s’est poursuivi pendant une troisième année en 2022, comme un facteur majeur de déplacement également.

Le phénomène météorologique a contribué à des niveaux record de déplacements liés aux inondations au Pakistan, au Nigeria et au Brésil, et à la pire sécheresse jamais enregistrée en Somalie, au Kenya et en Éthiopie, selon le rapport du NRC.

En Ukraine, 5,9 millions de personnes ont été déracinées par la guerre de Russie, portant le total mondial des personnes déplacées à l’intérieur du pays par les conflits et la violence à plus de 62 millions. La Syrie comptait 6,8 millions de personnes déplacées après plus d’une décennie de guerre.

L’ouest de l’Ukraine, éloigné des lignes de front, ressent le fardeau de la guerre

Les inondations, la sécheresse et les glissements de terrain ont porté à 8,7 millions le nombre de personnes déplacées dans leur pays par des catastrophes.

Fin 2022, ces facteurs ont porté le nombre total de personnes déplacées dans le monde à 71,1 millions, en hausse de 20 % par rapport à l’année précédente.

Un voyage à l’intérieur de la zone inondable du Pakistan révèle à quel point les plus pauvres ont été les plus durement touchés

Bien que le rapport annuel n’inclue pas 2023, les données ne suggèrent pas une baisse des déplacements. Au moins 700 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du Soudan par une lutte pour le pouvoir entre les forces militaires rivales dans le pays, a déclaré cette semaine l’agence des Nations Unies pour les migrations.