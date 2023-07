La tempête de la fête du Canada apporte de la grêle de la taille d’une balle de golf, de fortes rafales de vent et de violents orages dans certaines parties de la Saskatchewan

Une tempête de la fête du Canada a provoqué des conditions météorologiques extrêmes dans certaines parties de la Saskatchewan.

Le météorologue d’Environnement Canada, Dan Fulton, affirme que les conditions provenaient d’un système de basse pression qui a commencé en Alberta. Les conditions ont déclenché un avertissement d’orage violent pour le centre-ouest de la Saskatchewan samedi après-midi.

« Nous avons reçu pas mal de rapports faisant état d’assez grosses grêles là-bas, des grêles de la taille d’une balle de golf près de Meadow Lake », a déclaré Fulton.

« De plus, nous avons eu de fortes rafales de vent lorsque ce système est passé. »

Fulton a déclaré que les rafales de vent dépassaient 100 km/h dans les régions à l’est de Prince Albert, alors qu’elles atteignaient 97 km/h à North Battleford et 87 km/h à Saskatoon.

Fulton a ajouté que le système de basse pression a provoqué une tornade dans le centre de l’Alberta qui a détruit des maisons et entraîné la perte de bétail.

« C’est à peu près la haute saison en ce moment pour les phénomènes météorologiques violents dans les Prairies, alors le [storm] n’était pas rare », a déclaré Fulton.

« Nous avons juste de la chance qu’il n’ait pas fait plus de dégâts la nuit dernière [in Saskatchewan]il y avait certainement beaucoup de potentiel là-bas. »

des arbres dans toutes les rues ici à Hafford, c’est sauvage #skstorm pic.twitter.com/8217X9bWpl —@briemcauley

Fulton a ajouté que la tempête a abattu des arbres et provoqué des pannes de courant dans certaines régions de la Saskatchewan. Il a déclaré que la tempête avait entraîné des dommages potentiels aux infrastructures dans certaines parties de la province.

Des pannes d’électricité dans toute la province

À midi dimanche, il y avait environ 8 000 clients de SaskPower sans électricité.

Scott McGregor, porte-parole de SaskPower, a déclaré qu’au plus fort de la tempête, 20 000 clients étaient en panne.

« Nous avons des équipes travaillant dans tous les districts touchés », a déclaré Scott McGregor, porte-parole de SaskPower. « Donc, selon la zone dans laquelle les clients peuvent se trouver, nous devrions avoir une bonne partie des clients de retour ce soir. »

McGregor a noté qu’il n’y a pas encore de temps de rétablissement estimé pour la région de Nipawin – où environ 5 000 clients subissent des pannes.

Il a ajouté que la zone étendue de la tempête affecte la capacité de SaskPower à parler aux clients par téléphone.

« Depuis le début des tempêtes la nuit dernière, notre centre de panne a reçu plus de 13 000 appels », a déclaré McGregor. « En raison du nombre d’appels que notre système peut prendre et du nombre de personnes qui peuvent prendre ces appels, cela pourrait créer un temps d’attente un peu plus long. »

Carte des pannes de SaskPower à partir de 13 h 20 dimanche. (SaskPower)

Janelle Barkman vit dans un mouillage à l’extérieur de Warman, en Saskatchewan. Sa famille de sept personnes est sans électricité depuis environ 14 heures et ne sait pas quand elle pourra la rétablir car elle a du mal à entrer en contact avec SaskPower.

« C’est assez frustrant de ne pas pouvoir connaître l’heure », a déclaré Barkman. « Je viens de m’asseoir dans ma voiture en chargeant mon téléphone parce que je n’ai pas d’autre moyen de le recharger et pourtant vous avez besoin de votre téléphone pour qu’ils vous appellent, car nous sommes dans une zone rurale. »

« Souvent, nous devons donner des instructions et nous devons les guider pour y retourner. »

Barkman dit qu’elle apprécie tout le travail que fait SaskPower pour rétablir l’électricité dans la province, mais aimerait voir une meilleure communication car elle s’inquiète pour sa nourriture dans le réfrigérateur et le congélateur et quand leurs toilettes seront à nouveau utilisables.

McGregor dit que les gens devraient soit signaler les pannes en ligne, soit continuer à appeler, car il est important que SaskPower ait toutes les pannes dans les livres afin de pouvoir rétablir le courant pour tous les clients.

Il a ajouté que si quelqu’un rencontre des lignes en panne ou des infrastructures endommagées, restez à une distance de sécurité et appelez SaskPower immédiatement.

« C’était brutal »

John Brady McDonald conduisait samedi soir pour aller chercher ses filles au travail dans un restaurant de Christopher Lake, à environ 40 kilomètres au nord de Prince Albert, lorsqu’il a remarqué que le ciel s’assombrissait.

Il dit que les conditions sont devenues brutales une fois qu’ils sont revenus du restaurant.

« Cela ressemblait à des images de la grande dépression, c’était un assez grand mur de poussière qui volait, le ciel est devenu noir et il a été soutenu pendant environ cinq à six minutes de vent solide », a déclaré McDonald.

« Des branches d’arbres tombaient, nous avons vu le courant s’éteindre, la voiture se faisait bombarder de sable, j’avais la main par la fenêtre, j’avais l’impression d’avoir la main dans une sableuse. »

C’était la chose la plus folle dans laquelle je sois jamais allé. Je ne peux pas imaginer ce que c’est dans un #haboo c’était #skstorm aujourd’hui près de #bordenbridge c’était fou. #ShareYourWeather #exploresask @GirlsWhoChase pic.twitter.com/ofYECezCNg —@peeta333

McDonald dit que le changement climatique rend ces violentes tempêtes plus fréquentes. Il a noté que la grêle d’une tempête plus tôt cette semaine a endommagé son jardin.

« Ma plus grande crainte est que nous nous habituions à cela et que le désir de continuer à travailler pour une planète meilleure et plus saine s’en aille. »

Le temps violent devrait se poursuivre dans certaines parties de la Saskatchewan. Un avertissement de pluie est en vigueur pour la région de La Loche car la région s’attend à 60 millimètres d’ici lundi matin.