La tempête de grêle du week-end a décimé les jardins et a percé le dôme du toit du centre commercial

La tempête de grêle soudaine et puissante qui a balayé Calgary samedi soir a décimé les jardins, endommagé le revêtement des maisons et a même semblé percer un dôme en plexiglas à l’aire de restauration du Chinook Mall.

David Coderre se trouvait dans le centre commercial du sud-ouest de Calgary vers 20 h 30 lorsque lui et ses enfants ont entendu un « bruit énorme » provenant des couloirs.

« J’étais, genre, c’est quoi ce bruit? » il a dit. « Cela ressemblait presque à une fanfare qui arrivait avec des tambours. »

Sachant qu’un avertissement d’orage avait été émis, Coderre s’est vite rendu compte qu’il s’agissait de grêle.

Quand lui et ses enfants se sont rendus à l’aire de restauration du deuxième étage pour voir la scène à l’extérieur, ils ont remarqué qu’un dôme en plexiglas au-dessus de la tête se brisait, laissant entrer les éléments.

« Cela ne semblait pas dangereux parce que ce n’était pas vraiment du verre, c’était du plastique, mais c’était un peu bizarre de voir de la grêle traverser une aire de restauration », a déclaré Coderre.

La direction du centre commercial n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Le météorologue d’Environnement Canada, Andrew Palmer, a déclaré que la tempête rapide de samedi s’est développée sur la partie ouest de la ville et a balayé vers le sud. Il a déclaré dimanche qu’il n’avait pas entendu parler de dégâts majeurs.

Sur le chemin de la tempête se trouvait le duplex d’Ashley Brown dans la communauté sud-est de Riverbend. Elle a dit que de la grêle aussi grosse que des balles de golf avait déchiqueté son jardin et ébréché son revêtement.

« Cette fois, la grêle était juste beaucoup plus grosse que la normale », a déclaré Brown. « Le montant était fou. »

Les grêlons ont également écrasé le jardin de Traci Zeller à Marda Loop, dans le sud-ouest de Calgary. L’orage est arrivé si vite que Zeller n’a pas eu le temps de recouvrir ses plantes.

« C’était probablement l’un des plus brutaux que j’aie vu depuis longtemps », a déclaré Zeller, qui vit à Calgary depuis plus de 25 ans.

Michael Metcalf, qui a récemment déménagé à Calgary, conduisait sur Deerfoot Trail dans le sud-est de Calgary lorsque la tempête a frappé.

Il a déclaré que la circulation s’était arrêtée alors que les voitures se blottissaient sous le viaduc de Glenmore Trail.

« J’ai des dégâts de grêle », a-t-il déclaré. « Tout le monde sous ce pont était évidemment également inquiet pour ses véhicules. »

Il a décrit la situation comme chaotique et potentiellement dangereuse dans des conditions de faible visibilité.

Rob de Pruis, directeur national des relations avec les consommateurs et l’industrie pour le Bureau d’assurance du Canada, a déclaré que la gravité de la tempête du week-end est actuellement en cours d’évaluation, ajoutant qu’il faut généralement un mois pour déterminer l’ampleur des dommages et son impact financier.

Même ainsi, il a encouragé ceux dont les maisons et les véhicules ont été endommagés à soumettre leurs réclamations le plus tôt possible.