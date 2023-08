La tempête de grêle anormale d’août provoque le chaos alors que les chasse-neige descendent dans les rues en été

L’Allemagne a connu une averse de grêle pendant le week-end, et jusqu’à un pied de grêlons empilés dans les rues.

Les autorités de la ville de Reutlingen ont déployé des chasse-neige et environ 250 pompiers vendredi pour aider à dégager les routes.

La rivière Echaz, qui traverse la ville, a monté de cinq pieds en cinq minutes et a brièvement éclaté en raison de la glace, a rapporté l’Independent.

La glace a bloqué les égouts pluviaux, provoquant l’inondation des garages souterrains et des sous-sols. Les pompiers ont travaillé pour pomper l’eau dès que possible.

Des arbres ont également été déracinés et des jardins détruits par la glace soudaine.

Les autorités ont déclaré que la tempête était « localisée » et « lourde ». Les images montraient des voitures enterrées jusqu’au sommet de leurs pneus dans la glace et l’eau.

Une vidéo circulant en ligne montrait un facteur faisant du vélo et essayant de naviguer dans des piles de glace créées par les dégagements de rue, a rapporté The Telegraph.

La tempête de grêle s’est produite dans le sud-ouest, tandis qu’en Bavière, juste à l’est, les autorités ont signalé des températures d’environ 100 degrés Fahrenheit.

Une tempête de grêle a frappé l’Allemagne deux semaines plus tôt, couvrant le centre du pays de fortes pluies et de grêle qui provoquent également des inondations, a rapporté le média allemand DW.

La tempête était si grave et les dégâts si inattendus que les autorités ont interrompu le service ferroviaire entre les grandes villes comme Francfort et Hanovre, et certains trains ont été convertis en hébergement pour la nuit des passagers bloqués.

Les toits des maisons de la ville de Waldeck am Edersee ont été arrachés et les arbres abattus par la tempête.

Les experts ont regroupé les tempêtes dans une série de conditions météorologiques extrêmes et continues à travers l’Europe, qui ont provoqué de graves incendies de forêt en Grèce et en Italie, tandis que la Grande-Bretagne et l’Irlande subissent de fortes inondations dues à des pluies torrentielles.