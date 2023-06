La «tempête de feu parfaite et malheureuse» dans le comté de Shelburne continue de croître

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, obtenez vos mises à jour de feux de forêt sur CBC Lite. Il s’agit de notre site Web à faible bande passante et uniquement textuel.

L’incendie historique qui brûle hors de contrôle depuis près d’une semaine près du lac Barrington, dans la région sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, s’est encore intensifié dans la nuit de jeudi.

Le porte-parole du ministère des Ressources naturelles, Dave Rockwood, qui est basé au poste de commandement du comté de Shelburne, a déclaré à CBC vendredi matin que l’incendie est maintenant estimé à 21 515 hectares.

Rockwood a déclaré que les pompiers faisaient de leur mieux compte tenu des conditions.

« Vous vous sentez impuissant parce que lorsque ces incendies se rapprochent de ces grands incendies qui font rage, il n’y a vraiment rien qui puisse les arrêter et les ralentir », a-t-il déclaré. « Peu importe que nous ayons 11 ou 12 avions sur place, vous pourrez peut-être diriger le feu, mais vous ne l’arrêterez pas.…

« Nos pilotes faisaient des rapports régulièrement, ils ne pouvaient tout simplement pas entrer dans les zones dont nous avions besoin à cause des conditions de fumée et de l’intensité du feu. »

Obtenez les dernières nouvelles sur les incendies de forêt dans la région de Shelburne, en Nouvelle-Écosse Dave Rockwood, un agent d’information sur les incendies à Shelburne, en Nouvelle-Écosse, a déclaré vendredi matin que le grand incendie dans la région du lac Barrington mesure 21 515 hectares – mais il dit que les équipages « creusent » et font tout ce qu’ils peuvent pour lutter contre les incendies de forêt de la province

Les forêts sont particulièrement vulnérables aux incendies à cette période de l’année, pendant ce que Rockwood a appelé le « bain printanier ».

« Toute l’eau qui est dans l’air ou dans le sol est forcée jusqu’aux racines des arbres qui sont dans cette poussée finale pour débusquer cette sève d’hiver et faire pousser les feuilles, et c’est le bois le plus volatil. , à ce moment. »

Le mois de mai a également été très sec dans la région, avec moins de 10 millimètres signalés à Shelburne depuis le 2 mai.

« Donc, tout est lié pour créer cette malheureuse tempête de feu parfaite », a déclaré Rockwood.

Darrell Locke, le chef des pompiers du service d’incendie volontaire de Shelburne, a déclaré que les équipes de pompiers faisaient tout leur possible pour sauver les maisons des gens.

« Nous avons été poussés hors de situations pour des raisons de sécurité où nous avons dû rapidement décrocher le tuyau de nos camions et courir pour sauver nos vies », a-t-il déclaré. « Les deux derniers jours ont été très durs physiquement. Ils ont épuisé tout le monde émotionnellement. Ça a été des montagnes russes de haut en bas. »

Darrell Locke est le chef des pompiers du service d’incendie volontaire de Shelburne. (Radio Canada)

Locke travaille dans le domaine de la lutte contre les incendies depuis 48 ans. Il dit qu’il n’a jamais rien vu de tel que les incendies dans le comté de Shelburne.

« Ce n’est rien que personne par ici n’ait vu auparavant », a-t-il déclaré. « Ce n’est rien de ce que la Nouvelle-Écosse a vu auparavant. … Cela a l’air horrible dans de nombreux endroits. Les gens ont tout perdu. »

Il a déclaré que la zone avait besoin de plus de ressources aériennes car les conditions ne sont parfois pas sûres pour que les équipages puissent lutter contre l’incendie depuis le sol.

Selon le MRN vendredi matin, huit avions-citernes du Nouveau-Brunswick et deux bombardiers à eau de Terre-Neuve-et-Labrador combattent l’incendie près du lac Barrington, plus un autre près de la ville de Shelburne et un troisième dans le comté voisin de Yarmouth.

Mais Locke garde espoir.

« C’est peut-être le jour où nous tournerons le coin. »

Caporal de la GRC. Chris Marshall a déclaré jeudi à 15 h 30 qu’environ 3 200 maisons avaient été évacuées, déplaçant 6 700 personnes, soit environ la moitié de la population du comté de Shelburne.

La GRC a indiqué vendredi que 10 contraventions ont été émises à travers la province depuis mardi 16 heures, dont sept liées à l’interdiction de brûler et trois liées à l’interdiction d’entrer dans les zones boisées.

Parce que les ordinateurs n’avaient pas été mis à jour, aucun des billets ne portait la nouvelle amende de 25 000 $, qui a été instituée plus tôt cette semaine, et était plutôt pour l’amende précédente de 237,50 $.

Vendredi à 11 h, les ordinateurs de la GRC ont été mis à jour et toute personne frappée d’une amende pourrait être pénalisée jusqu’à 25 000 $.

Toutes les écoles du comté de Shelburne sont fermées vendredi.

Incendie du lac Barrington

Une quarantaine de pompiers du ministère des Ressources naturelles étaient sur les lieux vendredi, ainsi que plus de 40 des services bénévoles et municipaux.

Cinq hélicoptères luttent contre l’incendie, ainsi qu’un bombardier à eau de Terre-Neuve-et-Labrador.

Des ordres d’évacuation obligatoires sont en place pour toutes les communautés de Port Clyde à Baccaro et le long de l’autoroute 309 jusqu’à l’intersection d’Oak Park Road et de l’autoroute 3 à Barrington West, et du 800 Upper Clyde Rd. au 2461, chemin Upper Clyde.

Les zones roses sur la carte indiquent le périmètre du feu, la ligne jaune pointillée indique la zone d’évacuation et les lignes diagonales jaunes indiquent les zones d’évacuation recommandées, à partir de 9 h vendredi. (Ministère des Ressources naturelles)

Les résidents de Barrington qui ont été évacués, ou toute personne cherchant des informations liées à l’incendie, peuvent appeler le 902-637-7899.

Les résidents de la municipalité du district de Shelburne qui ont quitté leur domicile sont priés de se présenter au bureau municipal au 902-875-3544, poste 245, pour informer les autorités qu’ils sont en sécurité et hors de la zone d’incendie. Toute personne ayant besoin d’aide pour l’évacuation peut appeler le 902-875-8407.

Incendie près de la ville de Shelburne

L’incendie qui s’est déclaré mercredi près de la ville de Shelburne couvrirait 114 hectares vendredi, en légère baisse par rapport à l’estimation de jeudi de 120.

« Je reçois beaucoup d’espoir en regardant celui-là », a déclaré Rockwood vendredi. « C’est beaucoup moins d’activité d’incendie, c’est plus, ça commence à ressembler à un incendie sur la côte Est avec juste ces légers panaches de fumée. »

Vingt-trois pompiers du MRN sont sur les lieux de cet incendie, près du chemin Lake. Le feu est à moins d’un kilomètre ou deux de la ville.

Un ordre d’évacuation obligatoire pour les adresses municipales 1518 Lake Rd., jusqu’à Jordan Bay, et du 674 Sandy Point Rd., via Lower Sandy Point, Jordan Bay et Jordan Ferry jusqu’à Jordan Branch Road. Jordan Branch Road reste ouvert.

Pour sortir de la péninsule de Sandy Point, il est conseillé aux résidents de sortir par Sandy Point afin d’éviter de fortes fumées jusqu’à Jordan Ferry.

Il y a une recommandation d’évacuation en place pour le 243 Sandy Point Rd. au 650 Sandy Point Rd., y compris Roseway Park, School Street, Commission Street, Harborside Landing, Mayflower Road (l’ancienne école des garçons), Shelburne Diesel, Shelburne Ship Repair, Ven-Rez, Bill Harris Transport, Coastal Trails, Adamant Drive , et chemin du lac jusqu’au 1536, adresse civique.

Les personnes évacuées ont été invitées à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne au 1-800-863-6582.

L’incendie de Lake Road près de la ville de Shelburne brûle le jeudi 1er juin. (Dave Rockwood/MRN)

Les patients ont été évacués de l’hôpital Roseway à Shelburne, selon Nova Scotia Health, et le site est fermé.

Quinze patients ont été transférés au South Shore Regional Hospital de Bridgewater et au Fishermen’s Memorial Hospital de Lunenburg. D’autres ont été transférés dans des hôpitaux à l’intérieur et à l’extérieur de la zone ouest ou ont obtenu leur congé.

Nova Scotia Health a également annoncé que le service d’urgence de l’hôpital Roseway sera fermé et que les services sur le site seront annulés jusqu’à nouvel ordre.

S’exprimant après le cabinet jeudi après-midi, la ministre de la Santé et du Mieux-être, Michelle Thompson, a déclaré que Nova Scotia Health envisagerait de relocaliser le personnel dans d’autres hôpitaux, tels que le Queens General Hospital à Liverpool, au nord-est de l’incendie.

Les pompiers du MRN, Walter Scott et Zac Simpson, travaillent sur l’incendie de Sandy Point, dans le comté de Shelburne, le 1er juin. (Communications Nouvelle-Écosse)

« Il est très tôt dans ce processus … nous ferons tout ce que nous pouvons pour soutenir non seulement le Queens mais également les régions environnantes », a déclaré Thompson.

« Nous avons également d’autres options pour les soins de santé primaires, nous examinerons … des cliniques mobiles, ce genre de choses. »

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse a publié jeudi un avis public répertoriant les lieux de soins de santé non urgents et de soutien en santé mentale et en bien-être pour les personnes déplacées par les incendies.

Shelburne Family Practice offre des rendez-vous téléphoniques. Pour réserver, appelez le : 902-637-1278.

Mobile Primary Care Clinic, 63 King St., Shelburne Community Centre offre des rendez-vous sans rendez-vous du 2 au 5 juin de 9 h à 17 h

Le Barrington Comfort Centre à Sandy Wickens Memorial Arena, 12 Park Lane, aura du personnel en santé mentale et en toxicomanie du 1er au 5 juin, de 9 h à 17 h.

Mobile Primary Care Clinic, Harbour South Medical Centre, 235 Main St., Yarmouth pour les problèmes de santé légers ou modérés les 1er, 15 et 29 juin de 17 h à 21 h

Le centre de santé de Barrington a temporairement augmenté ses heures de collecte de sang pour soutenir les patients du comté de Shelburne

La maison de retraite Roseway Manor a également été évacuée et un ordre d’évacuation obligatoire pour l’est du 2794 Highway 3, Barrington, est en vigueur, qui comprend tout Oak Park Road et Factory Hill Road jusqu’à la limite du comté de Shelburne.

Incendie du comté de Yarmouth

Un incendie de forêt qui brûle à l’est de Lower East Pubnico, dans le comté voisin de Yarmouth, est toujours incontrôlable, mais il est toujours estimé à 163 hectares vendredi matin. Le MRN a déclaré vendredi que 20 pompiers du département étaient sur les lieux ainsi que cinq pompiers des forces volontaires et municipales.

L’incendie à l’est de Lower East Pubnico, en Nouvelle-Écosse, observé jeudi, continue de brûler. (Dave Rockwood/MRN)

Rockwood a déclaré jeudi après-midi que les pompiers avaient pu sauver deux structures dans la région, arrêtant l’incendie à seulement 20 centimètres des bâtiments.

Centres d’évacuation et de confort

Plusieurs centres ont été mis en place pour offrir des lieux sûrs aux évacués :