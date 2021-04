L’Inde a baissé sa garde et est devenue trop confiante après avoir réussi à lutter contre la première vague de coronavirus pour être durement touchée par la seconde, a admis Modi, dans un discours radio dimanche.

Nous étions confiants, nos esprits étaient en forme après avoir affronté avec succès la première vague, mais cette tempête a secoué la nation.

Le Premier ministre a exhorté les citoyens à faire preuve de prudence et à ne pas paniquer, leur conseillant de ne s’informer sur la crise de Covid-19 qu’auprès de «Sources authentiques». Il a également assuré au public que la campagne de vaccination parrainée par le gouvernement fédéral se poursuivait, exhortant les autorités locales à accélérer le processus.

«J’exhorte les gens à ne pas être la proie de toute rumeur sur les vaccins. Vous devez savoir que le gouvernement indien a envoyé des vaccins gratuits aux gouvernements des États ». A déclaré Modi.

«Le programme de vaccination gratuite du gouvernement indien se poursuivra. J’exhorte les gouvernements des États à utiliser ce programme et à veiller à ce qu’un maximum de personnes aient été vaccinées. «

Au cours des dernières 24 heures, le pays a établi un nouveau record sinistre, détectant quelque 349 691 cas de coronavirus. Ce chiffre est devenu le quatrième record mondial atteint par l’Inde en quatre jours consécutifs.

La flambée continue des infections à coronavirus a fortement mis à rude épreuve le système de santé indien. La situation a été particulièrement mauvaise dans la capitale du pays, Delhi, avec des hôpitaux à court de lits et d’oxygène, nécessaires pour traiter les patients critiques.

La flambée des cas a incité les autorités de New Delhi à prolonger d’une semaine le verrouillage de la capitale. Auparavant, le verrouillage devait prendre fin lundi.

«Un verrouillage était la dernière arme que nous ayons eue pour lutter contre le coronavirus, mais avec une augmentation si rapide des cas, nous avons dû utiliser cette arme», Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a expliqué, annonçant le déménagement.

Le nombre absolu de coronavirus en Inde approche rapidement la barre des 17 millions. Plus de 190 000 personnes à travers le pays ont succombé à la maladie depuis le début de la pandémie.

En chiffres absolus, le pays reste le deuxième pays le plus touché par Covid au monde après les États-Unis, qui ont enregistré plus de 32 millions de cas depuis le début de la pandémie. En termes par habitant, cependant, la situation en Inde n’est toujours pas si mauvaise, car la maladie n’a touché qu’une fraction de sa population massive de plus de 1,3 milliard d’habitants.

