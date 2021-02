Le temps amer de la Baltique continue de sévir dans toute la Grande-Bretagne, apportant près de deux pieds de neige et la nuit la plus froide depuis plus d’une décennie.

Aujourd’hui, les averses de neige pourraient apporter de 2 à 6 pouces (5 à 15 cm) de neige n’importe où sur la côte est de la Grande-Bretagne.

Un autre avertissement pour demain et vendredi matin couvre la côte nord-est, de l’est de l’Écosse aux Yorkshire Wolds, où jusqu’à 8 cm de neige pourraient tomber.

Les températures diurnes de mercredi devraient varier de -1 ° C à 2 ° C à Londres et Cardiff, et à Édimbourg de -5 ° C à 0 ° C.

Les avertissements météorologiques jaunes pour les zones où la neige et la glace pourraient perturber les déplacements couvrent une grande partie de l’Irlande du Nord jusqu’à 11 heures mercredi et la moitié est du Royaume-Uni jusqu’à minuit.

Cet avertissement reste en place tout au long de jeudi et vendredi pour les bords nord-est de l’Angleterre et de l’Écosse.

On pense que les conditions glaciales ont contribué à un grave accident de la route à trois véhicules ferme l’A12 dans les deux sens sur le tronçon Langham juste au nord de Colchester, à la frontière de l’Essex Suffolk

Un chasse-neige dégage les routes de Newcastle ce matin après une nuit de neige dans le nord-est

Tôt le matin, les coureurs profitent d’une course dans la neige sur la promenade de Seaburn, à South Tyneside, ce matin

Deux joggeurs font une pause dans leur course matinale pour se lancer des boules de neige sous le pont Tyne de Newcastle ce matin

Les banlieusards enveloppés dans les vents froids à London Bridge alors qu’ils attendaient un bus ce matin

Avertissements météorologiques émis pour la neige et la glace Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace. Ils durent de 11 heures aujourd’hui en Irlande du Nord à travers; Comté d’Antrim Comté d’Armagh Comté de Down Un avertissement jaune pour la neige et la glace jusqu’à minuit couvert; Central, Tayside et Fife Midlands de l’Est Est de l’Angleterre Grampian Highlands et Eilean Siar Londres et sud-est de l’Angleterre Angleterre du Nord-Est Orkney et Shetland SW Ecosse, Lothian Borders Sud-ouest de l’Angleterre Midlands de l’Ouest Yorkshire et Humber

Le temps hivernal apporté par Storm Darcy a tapissé de grandes régions du centre et de l’est de l’Angleterre et de l’Écosse de neige.

Rugby Borough Council, Thurrock Council et Southwark Council ont tous été contraints de suspendre les collectes de bacs.

Le porte-parole du Met Office, Nicola Maxey, a déclaré: « Nous sommes dans ce flux d’air d’est, apportant de l’air très froid et absorbant l’humidité au-dessus de la mer du Nord, qui se transforme en neige. »

Mais elle a ajouté qu’un changement était prévu pour le week-end, avec un système de basse pression sur le point d’apporter un air plus doux et du sud dans toutes les régions du pays d’ici dimanche.

De la neige est prévue pour son bord d’attaque et des coups de vent sur les côtes sud-ouest.

Mlle Maxey a déclaré: « Il y a une certaine incertitude sur la rapidité avec laquelle il se déplacera. Nous pourrions voir de la neige pour Devon et Cornwall. Le flux d’air du sud repoussera l’air de l’est hors du chemin.

Les températures pourraient monter à 5 ° C (41 ° F) aussi loin à l’est que Londres d’ici dimanche, et de faibles chiffres simples plus au nord.

Mais le Met Office prévient que l’air froid pourrait «repousser». Plus tard dans le mois, des conditions plus sèches et plus froides sont prévues et il reste la possibilité qu’un flux d’air vers l’est puisse revenir, entraînant le risque d’averses de neige.

Et les personnes âgées avec des rendez-vous pour le vaccin ont été averties de ne pas braver les conditions dangereuses causées par une « éruption d’averses de neige » qui devrait balayer le Royaume-Uni dans les prochains jours.

La météorologue du Met Office, Clare Nasir, a déclaré que « les températures chuteront où que vous soyez » mercredi, et que « des vents forts » et de la neige seront « perturbateurs dans de nombreuses régions » du Royaume-Uni.

Mme Nasir a ajouté: « Jusqu’au mercredi matin, nous verrons une éruption d’averses de neige, mais des changements subtils au cours de la journée, les vents perdront de leur force à mesure que les averses de neige deviendront plus confinées à l’est de l’Angleterre.

« Plus à l’ouest, nous verrons un ciel et un soleil plus clairs toute la journée, mais nous verrons plus d’averses arriver dans l’extrême nord-est de l’Écosse jeudi après un autre gel sévère et un début de journée amer. »

La directrice d’Age UK, Caroline Abrahams, a averti les personnes âgées ayant des rendez-vous pour un vaccin de ne pas tenter de voyager dans des conditions dangereuses.

Elle a déclaré: « Plutôt que de lutter contre les éléments et de mettre la santé en danger, il serait préférable d’appeler votre médecin généraliste pour voir quelles sont les autres dispositions de vaccination prises localement.

« Il est important de se rappeler que la vaccination contre Covid-19 n’est pas une opportunité unique.Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas prendre le premier rendez-vous qui vous est proposé, il y aura d’autres opportunités plus tard, peut-être dans divers contextes à proximité. ‘

Les températures froides augmentent la pression artérielle, ce qui peut déclencher des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées, et respirer de l’air froid peut augmenter l’impact de maladies comme la grippe et la pneumonie.

Les conseils de l’organisme de bienfaisance pour ceux qui partent pour des voyages essentiels comprennent la planification à l’avance pour éviter les itinéraires dangereux, se réchauffer et aider les grands-parents à faire leurs courses afin qu’ils puissent rester à l’intérieur.

La police de Norfolk a également averti les gens de ne pas voyager dans des conditions de tempête de neige, ajoutant que de nombreuses routes ont été victimes de congères.

Les gens ont utilisé leurs masques faciaux pour les garder au chaud alors qu’ils se rendaient au travail à travers le pont de Londres aujourd’hui

Un couple a profité d’une promenade dans Richmond Park à Londres, qui reste recouvert de neige

Le Met Office a émis une série d’avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace à travers le pays aujourd’hui

Les agents ont assisté à un certain nombre de collisions routières mineures lundi, lorsque la tempête Darcy ravageait le Royaume-Uni, et la police de King’s Lynn a déclaré qu’un camion était resté coincé dans une neige et avait dû être remorqué par des agriculteurs.

Les centres de vaccination d’Ipswich et de Bury St Edmunds dans le Suffolk et de Clacton on Sea et de Colchester dans l’Essex sont également restés fermés mardi en raison des intempéries.

Le refroidissement éolien causé par de fortes rafales d’est de près de 30 mph signifiait que même certaines parties du sud-ouest de l’Angleterre – normalement la partie la plus douce du pays – ressemblaient à -12 ° C (10,4 ° F) à midi hier.

D’autres avertissements pour les conditions hivernales ont été émis pour les trois prochains jours.

Même les fontaines de Trafalgar Square ont succombé au froid hivernal, les sirènes de la fontaine Jellicoe étant laissées couvertes de glaçons.

Il a suivi la nuit la plus froide de l’hiver jusqu’à présent, avec -16,7 ° C (1,94 ° F) enregistré à Altnaharra, à Sutherland, au nord de l’Écosse, la température la plus froide depuis janvier 2010.

L’endroit le plus froid de l’Angleterre aux premières heures d’hier était Shap, Cumbria, à -11,2 ° C (11,8 ° F).

Mais les températures sont encore loin du record de -27,2C (-16,96F) enregistré à Braemar, dans les Highlands écossais, en 1892.