La tempête Daniel provoque des inondations meurtrières à Derna en Libye

Une puissante tempête qui a déclenché des pluies torrentielles et des inondations extrêmes dans l’est de la Libye a dévasté des communautés entières sur sa côte méditerranéenne, provoquant des destructions généralisées et un nombre indéterminé de morts, ont indiqué des responsables.

Les autorités ont déclaré la ville de Derna zone sinistrée après la rupture des barrages et les eaux de crue qui ont inondé les quartiers tôt lundi, emportant des voitures et des pâtés de maisons entiers et laissant dans leur sillage une rivière boueuse et agitée.