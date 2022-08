La tempête coupe l’électricité à des milliers de personnes dans l’Okanagan-Shuswap

L’électricité est coupée dans plusieurs régions du nord-est de Kelowna.

Plus de 160 clients de FortisBC sont privés d’électricité dans les Magic Estates. Les quartiers d’UBCO et de Hall Road ainsi que plusieurs zones de Rutland sont également dans le noir.

FortisBC signale des dommages à l’équipement dus aux vents violents.

La vallée de l’Okanagan fait l’objet d’un avertissement d’orage violent de jeudi soir à vendredi matin.

“Les conditions sont favorables au développement d’orages violents”, a écrit le ministère fédéral.

Si de fortes pluies se produisent dans la région, cela pourrait provoquer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes, ont-ils ajouté.

Dans le nord de l’Okanagan, près de 5 000 clients de BC Hydro dans la région de Vernon et 1 760 autres à Spallumcheen et Armstrong reçoivent de l’électricité.

Dans le Shuswap, les clients de BC Hydro à Anglemont, Magna Bay et Sorrento sont également dans le noir.

Les équipes de FortisBC et de BC Hydro interviennent dans les zones touchées, cependant, aucune date de restauration n’a été signalée.

