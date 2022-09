Le sud de la Californie a accueilli des températures plus fraîches et des pluies éparses samedi alors qu’une tempête tropicale a dévié de la côte du Pacifique et s’est estompée, aidant à mettre fin à une vague de chaleur torride qui a presque submergé le réseau électrique de l’État.

Des orages étaient prévus pour la région de Los Angeles samedi et pourraient persister dans les zones montagneuses dimanche.

Mais après que l’ouragan Kay a touché terre au Mexique cette semaine, il a rapidement été déclassé en tempête tropicale et s’est encore affaibli jusqu’à ce qu’il disparaisse en grande partie, a déclaré John Dumas, météorologue pour le US National Weather Service à Oxnard, en Californie, ajoutant la pluie dispersée tombant dans la région est l’humidité résiduelle d’une tempête has-been.

“Le pire est-il passé ? Oui”, a déclaré Dumas.

Dans le sud de la Californie, des températures plus fraîches et de l’humidité ont apporté un répit aux pompiers combattant l’énorme incendie de Fairview à environ 121 kilomètres au sud-est de Los Angeles après que la chaleur étouffante a poussé les températures au-delà de 38 ° C dans de nombreux endroits cette semaine.

L’incendie a menacé plus de 10 000 maisons et autres structures, mais les pompiers ont fait des progrès et ont déclaré qu’ils s’attendaient à un confinement complet lundi.

Des milliers d’habitations menacées dans le Nord

Les responsables des incendies ont toutefois averti que les communautés du nord de la Californie sont toujours à risque de vague de chaleur et de feux de forêt et qu’il existe un risque de foudre dimanche dans le nord de la Sierra. Dans les contreforts à l’est de Sacramento, le feu de moustiques s’est propagé à au moins 134 kilomètres carrés samedi, menaçant 3 600 maisons dans les comtés de Placer et d’El Dorado et recouvrant la région de fumée.

“Nous ne constatons pas de baisse correspondante de l’activité des incendies à ce stade”, a déclaré le chef du bataillon des pompiers de Cal, Issac Sanchez.

Les pompiers ont déclaré samedi qu’ils n’avaient jusqu’à présent pas été en mesure d’encercler une partie du Mosquito Fire, qui a brûlé près de la ville de Foresthill, qui abrite environ 1 500 personnes. David Hance dormait sous le porche de la maison mobile Foresthill de sa mère lorsqu’il s’est réveillé sous un ciel rougeoyant tôt mercredi et a reçu l’ordre d’évacuer.

“C’était en fait terrifiant, parce qu’ils disent:” Oh, ouais, ça se rapproche “”, a-t-il déclaré. “C’était comme un coucher de soleil au milieu de la nuit.”

L’incendie a couvert une grande partie de la région de fumée et les responsables de la santé californiens ont exhorté les habitants des zones touchées à rester à l’intérieur dans la mesure du possible.

La cause du Mosquito Fire est restée sous enquête. Pacific Gas & Electric a déclaré qu’une “activité électrique” non spécifiée s’était produite peu de temps après le rapport de l’incendie de mardi.

Un officier de police regarde un équipement lourd renforcer les bermes de sable alors que les vagues et la marée haute d’une tempête tropicale à Long Beach, en Californie, samedi. (Ringo HW Chiu/Associated Press)

Fin de la vague de chaleur, mais surveillance des inondations en place

Le service météorologique national des États-Unis a prévu samedi la fin de la vague de chaleur épuisante dans la région de Los Angeles. Une veille d’inondation est restée en vigueur dans les zones montagneuses précédemment carbonisées par des incendies de forêt jusqu’à la fin de la journée, et il y avait un potentiel d’inondations côtières en raison des fortes vagues, a déclaré Dumas.

Dans le sud de la Californie, les responsables des villes côtières ont affiché des panneaux d’avertissement et mis des sacs de sable à la disposition des résidents, craignant les inondations. Des inondations mineures ont été signalées dans un parking de plage et sur certaines routes locales dans les communautés arides du désert autour de Palm Springs.

Un pompier utilise une torche goutte à goutte pour allumer des retours de flamme tout en combattant le feu de moustiques à Volcanoville, en Californie, vendredi. (Fred Greaves/Reuters)

Canicule historique

Septembre a déjà produit l’une des vagues de chaleur les plus chaudes et les plus longues jamais enregistrées en Californie et dans certains autres États occidentaux. Près de 54 millions de personnes ont fait l’objet d’avertissements et d’avis de chaleur dans la région cette semaine alors que les records de température ont été brisés dans de nombreuses régions.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Au cours des cinq dernières années, la Californie a connu les incendies les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire de l’État.