La tempête Cheneso reprend à Madagascar, d’autres inondations à venir

Une violente tempête tropicale qui a dévasté certaines parties de Madagascar cette semaine devrait continuer à faire des ravages dans le pays alors qu’elle se renforce au cours du week-end, a déclaré le service régional de surveillance météorologique des Nations Unies.

La tempête a fait 8 morts et dix sont toujours portées disparues, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar. Il a déplacé plus de 60 000 personnes et endommagé 13 000 maisons dans le nord et le centre de Madagascar.

Une alerte émise vendredi par les autorités locales a mis en garde contre de fortes pluies dans le centre et l’ouest du pays avec un risque imminent d’inondations et de glissements de terrain. Des crues soudaines sont attendues dans la ville côtière occidentale de Morombe, faisant craindre de nouvelles destructions et déplacements.

Au cours des prochains jours, Cheneso pourrait déverser dans certaines régions de Madagascar plus de 200% de leurs précipitations moyennes de janvier, a averti le bureau météorologique britannique.

La tempête Cheneso, actuellement classée comme tempête tropicale violente, devrait être transformée en cyclone par le centre météorologique régional de l’ONU. Le système météorologique devrait également se déplacer vers le sud-est et s’éloigner des terres habitées, mais les météorologues restent prudents.

“Les cyclones peuvent changer de direction à tout moment en fonction de la direction du vent et d’autres conditions dominantes. C’est pourquoi les alertes sont émises avec prudence”, a déclaré Evans Mukolwe, un météorologue à la retraite. “Il peut changer de cap à tout moment.”

La tempête Cheneso a touché terre pour la première fois sous forme de tempête modérée il y a neuf jours dans la région de Sava, dans le nord-est de Madagascar. Cheneso s’est affaibli alors qu’il stagnait sur le pays pendant une grande partie de la semaine et se renforce maintenant.

Les cyclones sont typiques en Afrique australe de décembre à mars, mais les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu les tempêtes plus humides, plus fréquentes et plus intenses.