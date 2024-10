La tempête changeante incite les responsables du comté de Martin à accélérer les préparatifs

COMTÉ DE MARTIN — Un ouragan changeant Milton a incité les responsables du comté à informer jeudi soir les résidents, les visiteurs et les propriétaires d’entreprises des préparatifs en cas de tempête.

Le comté de Martin était sous surveillance d’ouragan et d’avertissement de tempête tropicale mardi à 17 heures, selon le service météorologique national de Melbourne.

Contrairement à d’autres comtés, le comté de Martin a retardé la tenue d’un briefing jusqu’en début de soirée.

« La tempête s’est déplacée de plus en plus vers le sud et, pour cette raison, nous avons surveillé et déterminé quand nous devions prendre des mesures supplémentaires », a déclaré l’administrateur du comté, Don Donaldson, aux journalistes présents au centre des opérations d’urgence.

Mais Donaldson a déclaré : « Nous sommes prêts à partir ».

Ouverture des refuges mercredi

Le comté ouvre des refuges à 7 heures du matin mercredi, y compris un refuge pour personnes ayant des besoins spéciaux, à l’Anderson Middle School, 7000 Southeast Atlantic Ridge Drive à Stuart.

Et si une famille compte un membre ayant des besoins spéciaux et qu’il est en difficulté, a déclaré le shérif William Snyder, il peut appeler le 911 et un adjoint et des pompiers répondront.

Deux refuges pour la population générale ouvriront mercredi à midi : à l’école primaire de Port Salerno, 3260 Southeast Lionel Terrace, Stuart, et à l’école primaire Warfield, 15260 Southwest 150th St., Indiantown.

Des refuges pour la population générale sont disponibles pour les personnes vivant dans les zones basses et les maisons mobiles, a déclaré Donaldson.

Richard Dubord, de Port St. Lucie, transporte des volets métalliques gratuits jusqu’à son camion à O’ Donnell Impact Windows & Storm Protection, le mardi 8 octobre 2024, au 1740 NWUS 1 à Stuart. « Ce sont tous des panneaux recyclés que nous recevons de nos travaux », a déclaré le propriétaire Mike O’Donnell. « Nous les conservons pendant un an ou deux jusqu’à ce qu’il y ait une violente tempête… nous mettons ces panneaux à la disposition du public parce que beaucoup de gens ne peuvent pas obtenir de contreplaqué ou de protection de dernière minute contre les ouragans. » Ils seront ouverts jusqu’à 16 heures, mais le propriétaire a déclaré que s’il y avait un flux constant de personnes, ils resteraient ouverts plus longtemps.

Fermetures d’écoles

Parce que les écoles sont utilisées comme abris, les écoles du comté de Martin seront fermées vendredi ainsi que mercredi et jeudi annoncées précédemment, a déclaré le surintendant Michael Maine lors de la conférence de presse.

La tempête changeante se rapproche

Le comté s’attend à 12 à 18 heures de vents de force tempête tropicale, a déclaré Sally Waite, directrice de la gestion des urgences du comté.

Il a déjà reçu jusqu’à 8 pouces de pluie dans des zones isolées, a déclaré Donaldson, et le parc d’État de Savannas Preserve est tellement rempli d’eau qu’il déborde sur Jensen Beach Boulevard.

La promenade Green River est fermée sur le boulevard Jensen Beach.

La pluie a affaibli le sol dans certaines zones du comté, a déclaré Donaldson.

Rester à l’écart des routes

Les adjoints du shérif pourraient être plus occupés pendant cette tempête que lors des précédentes, a déclaré Snyder, car aucun ordre d’évacuation n’a été émis localement. Il a adressé quelques demandes aux habitants de la région : « Prenez soin de vous en restant à l’intérieur lorsque le vent se lève », a-t-il déclaré, car lorsque les gens font du tourisme, ils gênent les premiers secours.

« Cela rend la tâche difficile pour nous », a-t-il déclaré. « Nous dégagerons les routes aussi vite que possible » pour faire entrer et sortir les équipes de pompiers et de services publics, a déclaré Snyder.

Et appelez le 911 uniquement en cas d’urgence, a souligné Snyder.

Le chef des pompiers et pompiers du comté, Chad Cianciulli, a fait écho à Snyder. Les plages ne seront pas surveillées, a déclaré Cianciulli, il a donc exhorté les gens à éviter également de faire du tourisme là-bas.

Autres ressources

Une ligne téléphonique d’information communautaire du comté sera opérationnelle de 8h00 à 17h00 pour que les gens puissent appeler s’ils ont des questions sur la tempête. Ce numéro de téléphone est le 772-287-1652.

Les gens sont également encouragés à consulter le site Web du comté et ses réseaux sociaux pour plus d’informations.

Plus: Prévisions en direct de l’ouragan Milton : un météorologue suit les impacts catastrophiques en Floride

Plus: Le comté de Sainte-Lucie met en garde contre des inondations et des vents de force ouragan alors que Milton se déplace vers le sud

Préparation pour Milton

Les Floridiens de la côte ouest de l’État se préparent, a déclaré la sénatrice Gayle Harrell, R-Stuart.

« Nous devons également être très diligents ici », a-t-elle déclaré. « Nous n’aurons peut-être pas l’onde de tempête qui arrive maintenant, mais nous aurons beaucoup d’eau. Donc si vous êtes dans des zones basses, il est très important que vous vous prépariez. »

Keith Burbank est le journaliste de surveillance de TCPalm qui couvre le comté de Martin. Il peut être contacté à [email protected] et au 720-288-6882.

Cet article a été initialement publié dans les journaux Treasure Coast : Les responsables du comté de Martin pivotent la préparation alors que l’ouragan Milton se déplace vers le sud