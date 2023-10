La tempête Babet frappera DEMAIN – apportant 7 pouces de pluie et des vents de 60 mph alors que le Met Office émet un avertissement d’inondation

Les BRITS se préparent à ce que la tempête Babet apporte demain 7 pouces de pluie et des vents de 60 mph alors que le Met Office met en garde contre les inondations.

Hier, le Met Office a désigné la tempête Babet comme la deuxième tempête de la saison alors que les températures chutaient à travers le pays.

La tempête Babet apportera de fortes pluies et des vents de 60 mph lorsqu’elle frappera demain. Crédit : Bureau MET

Les Britanniques devraient être battus par le vent et la pluie, comme à Londres vendredi dernier. Crédit : George Cracknell Wright

De fortes pluies provoquant des inondations dans l’Essex la semaine dernière sont attendues à nouveau à partir de demain Crédit : Stephen Huntley/HVC

Hier, c’était un matin glacial et brumeux dans l’Oxfordshire. Crédit : Rex

Le temps pluvieux et hivernal devrait se poursuivre cette semaine avec de fortes pluies et des vents forts au rendez-vous.

Les prévisionnistes ont émis un avertissement urgent indiquant que la tempête apporterait à partir de mercredi des « pluies extrêmement fortes » qui « provoqueraient des inondations et des perturbations ».

Dans le même temps, « des vents forts du sud-est » accompagneraient probablement les précipitations, « exacerbant tout impact », a déclaré le Met Office.

Il y aura de fortes averses dans la plupart des régions du pays tout au long de la journée, en particulier dans certaines parties de l’est de l’Écosse, de l’Irlande du Nord et du nord de l’Angleterre.

Et les météorologues préviennent que les précipitations seront « exceptionnellement » abondantes, notamment dans l’est et le centre de l’Écosse.

Il existe un avertissement de temps violent pour la pluie dans cette région, où jusqu’à 150 à 200 mm (7 pouces) de pluie pourraient s’accumuler dans certaines zones de terrain plus élevé.

Il existe également une possibilité de vents violents de 60 mph affectant certaines parties de l’Écosse, a averti le Met Office.

Les trains devraient être annulés et les routes inondées au milieu des averses, le Met Office mettant en place des avertissements météorologiques pendant 78 heures.

Les avertissements météorologiques sont en vigueur au plus fort de la tempête, de 6 h le mercredi 18 octobre à 12 h le samedi 21 octobre.

Steven Keates, météorologue en chef adjoint, a déclaré : « La tempête Babet apportera des pluies violentes dans de nombreuses régions du Royaume-Uni, mais particulièrement dans certaines parties de l’est de l’Écosse, de l’Irlande du Nord et du nord de l’Angleterre plus tard cette semaine.

« Des pluies abondantes et persistantes tomberont sur des sols déjà saturés, entraînant un risque d’inondation.

« Il est important de rester informé des avertissements de votre agence locale d’alerte aux inondations ainsi que des autorités locales.

« En plus des fortes pluies, la tempête Babet apportera également des vents très forts et de grosses vagues près de certaines côtes orientales.

« Des rafales supérieures à 60 mph sont possibles dans l’est et le nord de l’Écosse à partir de jeudi. Il est probable que les avertissements du Met Office seront mis à jour au cours de la semaine. »

David Morgan, responsable des inondations à l’Agence écossaise de protection de l’environnement (SEPA), a déclaré : « La tempête Babet apportera de fortes pluies et des vents violents à travers l’Écosse à partir de mercredi soir, en commençant par le sud-ouest avant de se déplacer vers le nord-est jusqu’à jeudi et jusqu’à jeudi. le week-end.

« Les impacts des eaux de surface et des rivières sont probables, et avec les bassins versants saturés par les récentes fortes pluies et inondations, nous exhortons les gens à se préparer à d’éventuelles inondations. »

Il a ajouté que l’on craignait que les inondations de surface ne s’aggravent en raison des débris rejetés par les vents violents bloquant les égouts.