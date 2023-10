Les épreuves de sauts de vendredi à Fakenham et Uttoxeter ont été annulées alors que la tempête Babet continue de provoquer de fortes pluies et des vents violents à travers le pays.

Les deux circuits avaient convoqué des inspections à 7h30, mais aucun des deux sites ne courra en raison des conditions météorologiques.

Uttoxeter a reçu 12 mm de pluie pendant la nuit, le directeur de course Richard Fothergill prévoyant 20 mm supplémentaires au moins au cours de la journée.

Il a déclaré : « Nous avons eu 12 mm pendant la nuit, mais dans l’heure qui a suivi le parcours à 7 heures du matin, nous avons eu 5 mm supplémentaires. Les prévisions tablent sur plus de 20 mm, certains parlent même de 40 mm.

« Nous étions en mesure de courir hier, mais nous n’avions pas beaucoup de marge pour faire plus. »

Le directeur de course de Fakenham, David Hunter, a estimé qu’une combinaison de facteurs avait joué en défaveur du site de Norfolk.

Il a déclaré : « Nous avions 17 mm entre 6h15 et 6h30 ce matin, ce qui était bien, mais le problème est ce qui va arriver avec notre prévisionniste disant que nous pourrions avoir 30-40 mm, avec les pires pluies arrivant vers midi.

« Nous avons un fossé de drainage qui traverse le parcours depuis les terres agricoles environnantes avec un étang qui peut déborder sur la piste. Nous ne pouvons pas non plus garantir que les véhicules de sécurité pourront accéder à toutes les zones de la piste et, évidemment, la sécurité des chevaux et des cavaliers est primordiale. .

« Étant donné que la météo n’est pas non plus idéale pour voyager, nous avons jugé préférable de prendre une décision le plus tôt possible. »

La réunion de Redcar Flat a reçu le feu vert après avoir passé une inspection matinale, bien que les responsables de la piste continueront de surveiller les vents forts prévus – une réserve qui s’applique également à la réunion du soir de Newcastle sur tous les temps.

La carte National Hunt de samedi à Stratford a été annulée en raison d’une piste gorgée d’eau, avec 31 mm de pluie pendant la nuit et davantage de prévisions.