La tempête atlantique Lee touche terre au Canada avec des vents de 70 miles par heure, 1 homme tué dans le Maine – The Mercury News

Par ROBERT F. BUKATY et DAVID SHARP (Associated Press)

BAR HARBOR, Maine (AP) — La tempête atlantique Lee a touché terre avec une force proche d’un ouragan samedi en Nouvelle-Écosse, au Canada, après avoir apporté des vents destructeurs, des vagues agitées et des pluies torrentielles sur une large bande de la Nouvelle-Angleterre et du Canada maritime qui ont renversé des arbres et inondé les côtes et ont coupé l’électricité à des dizaines de milliers de personnes. Une personne a été tuée dans le Maine lorsqu’une branche d’arbre est tombée sur son véhicule.

Avec des vents soutenus de 70 mph (110 km/h), le centre du cyclone post-tropical a touché terre à environ 135 miles (215 kilomètres) à l’ouest d’Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, selon le National Hurricane Center des États-Unis. C’est à environ 80 kilomètres au sud-est d’Eastport, dans le Maine.

On s’attendait à ce que Lee s’affaiblisse à mesure qu’il se déplace vers le nord, vers le Nouveau-Brunswick et le golfe du Saint-Laurent. Ses vents maximums soutenus ont légèrement diminué, à 100 km/h, avec des rafales plus fortes, a indiqué le centre samedi soir.

Aux États-Unis, un avertissement de tempête tropicale est resté en vigueur à partir de Stonington, dans le Maine, jusqu’à la frontière canado-américaine. Cela comprenait Bar Harbor, la porte d’entrée touristique du parc national Acadia, où un navire d’observation des baleines s’est détaché de son amarrage et s’est écrasé sur le rivage. Les autorités se sont efforcées de décharger 1 800 gallons de carburant diesel pour éviter qu’il ne se déverse dans l’océan.

Lee a inondé les routes côtières de la Nouvelle-Écosse et mis les ferries hors service, attisant l’anxiété dans une région encore secouée par les incendies de forêt et les graves inondations de cet été. Le plus grand aéroport de la province, l’aéroport international Stanfield d’Halifax, a annulé tous ses vols.

« Les gens sont épuisés. … C’est tellement de choses en si peu de temps », a déclaré Pam Lovelace, conseillère municipale d’Halifax.

Les vents de force ouragan s’étendaient jusqu’à 140 milles (220 kilomètres) du centre de Lee, avec des vents de force tempête tropicale s’étendant jusqu’à 320 milles (515 kilomètres), soit suffisamment pour couvrir tout le Maine et une grande partie des Maritimes du Canada.

La tempête était si violente qu’elle a provoqué des coupures de courant à plusieurs centaines de kilomètres de son centre. Samedi midi, 11 % des clients d’électricité du Maine manquaient d’électricité, ainsi que 27 % de la Nouvelle-Écosse, 8 % du Nouveau-Brunswick et 3 % de l’Île-du-Prince-Édouard.

Une onde de tempête pouvant atteindre 0,91 mètre était attendue le long des zones côtières, accompagnée de vagues importantes et destructrices, a indiqué le centre des ouragans. Lee pourrait tomber jusqu’à 1 à 2 pouces (2,5 à 5 centimètres) de pluie sur certaines parties de l’est du Maine et du Nouveau-Brunswick jusqu’à samedi soir, avec un risque d’inondations locales.

Un automobiliste de 51 ans à Searsport, dans le Maine, est décédé après qu’une grosse branche d’arbre soit tombée sur son véhicule samedi sur l’US Highway 1 pendant une période de vents violents, le premier décès attribué à la tempête.

La branche de l’arbre a fait tomber des lignes électriques sous tension et les employés des services publics ont dû couper l’électricité avant que l’homme puisse être expulsé, a déclaré le chef de la police Brian Lunt. L’homme non identifié est décédé plus tard dans un hôpital, a déclaré Lunt.

La tempête a contourné certaines des zones les plus gorgées d’eau du Massachusetts qui ont connu de graves inondations soudaines quelques jours plus tôt, lorsque les eaux rapides ont emporté les routes, provoqué des dolines, endommagé des maisons et inondé des véhicules.

Dans l’est du Maine, les vents se sont suffisamment calmés en fin d’après-midi pour que les travailleurs des services publics puissent commencer à utiliser leurs camions-nacelles pour effectuer des réparations. Central Maine Power et Versant Power avaient des centaines de travailleurs, y compris des équipes étrangères, pour les aider dans leurs efforts.

« À ce stade, la tempête ressemble à un nord-est », a déclaré Sarah Thunberg, météorologue du National Weather Service, faisant référence aux tempêtes d’automne et d’hiver qui ravagent souvent la région et sont ainsi nommées parce que leurs vents soufflent du nord-est. Ils ont généralement un champ de vent beaucoup plus large que les systèmes tropicaux, dont les vents restent plus proches du centre d’une tempête.

Mais la région entière a connu un été particulièrement humide – elle s’est classée deuxième en nombre de jours de pluie à Portland, dans le Maine – et les vents violents de Lee ont renversé des arbres stressés par le sol détrempé par la pluie dans le Maine, l’État le plus boisé du pays.

Les navires de croisière ont trouvé refuge aux postes d’amarrage à Portland, tandis que les homardiers de Bar Harbor et d’ailleurs sortaient leurs casiers de l’eau et transportaient leurs bateaux vers l’intérieur des terres.

Billy Bob Faulkingham, leader républicain de l’Assemblée législative du Maine, et un autre homardier ont survécu après que leur bateau s’est renversé alors qu’ils transportaient des casiers avant la tempête de vendredi, ont indiqué des responsables.

La balise de localisation d’urgence du bateau a alerté les autorités, et les deux hommes se sont accrochés à la coque jusqu’à l’arrivée des secours, a déclaré le chef de la police de Winter Harbor, Danny Mitchell. Le bateau de 42 pieds a coulé.

« Ils ont beaucoup de chance d’être en vie », a déclaré Mitchell.

Les prévisionnistes ont exhorté les habitants à rester chez eux, mais beaucoup se sont quand même aventurés à sortir.

Betsy Follansbee et son mari, Fred, ont couru jusqu’à la plage Higgins à Scarborough, dans le Maine, pour regarder les surfeurs – certains portant des casques – pagayer pour attraper des vagues atteignant 3,6 mètres. Ce sont les plus grosses vagues que Follansbee ait vues au cours de ses 10 années de vie là-bas, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes impressionnés par le fait qu’ils soient assez audacieux pour essayer », a déclaré Follansbee.

Sur l’île Bailey, dans le Maine, une mince flèche s’avançant dans le golfe du Maine, Ren Renton a observé l’océan s’agiter. « Il va et vient et prend ce qu’il veut, mais j’espère pas trop », a-t-elle déclaré.

Lee partage certaines caractéristiques avec la super tempête Sandy de 2012. Tous deux étaient autrefois des ouragans puissants qui sont devenus des cyclones post-tropicaux – des tempêtes cycloniques qui ont perdu la plupart de leurs caractéristiques tropicales – avant de toucher terre. On ne s’attendait pas à ce que Lee soit aussi destructeur que Sandy, qui a causé des milliards de dollars de dégâts et a été accusé de dizaines de morts à New York et au New Jersey.

Lee n’est pas non plus aussi grave que les restes de l’ouragan Fiona, qui il y a un an a emporté des maisons dans l’océan dans l’est du Canada, a coupé l’électricité dans la plupart de deux provinces et a emporté une femme dans la mer, a déclaré la météorologue canadienne Jill Maepea. .

Les ouragans destructeurs sont relativement rares dans l’extrême nord. Le grand ouragan de la Nouvelle-Angleterre de 1938 a provoqué des rafales pouvant atteindre 300 km/h et des vents soutenus de 195 km/h à l’observatoire de Blue Hill dans le Massachusetts. Mais aucune tempête aussi puissante n’a eu lieu ces dernières années.

___

Sharp a rapporté de Portland, dans le Maine. Les journalistes d’Associated Press, Robert Bumsted, de Cape Elizabeth, dans le Maine, ont contribué à ce rapport ; Patrick Whittle à Portland, Maine ; Michael Casey à Boston ; Rio Yamat à Las Vegas ; Mark Thiessen à Anchorage, en Alaska ; Rob Gillies à Toronto; et Kathy McCormack à Concord, New Hampshire.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le leader républicain de l’Assemblée législative du Maine est connu sous le nom de Billy Bob Faulkingham, et non de Bill Bob.