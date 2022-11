La tempête apporte du froid arctique, de la neige abondante et des vents violents dans certaines parties de la côte de la Colombie-Britannique

Les avertissements de chute de neige, de tempête hivernale et d’écoulement arctique couvrent maintenant la majeure partie de la côte de la Colombie-Britannique, de Terrace au sud jusqu’à Metro Vancouver, car une puissante tempête accompagnée de vents glaciaux devrait apporter de la neige abondante dans ces régions.

Les cols de montagne, dont le Malahat sur l’île de Vancouver et le connecteur Sea-to-Sky, Coquihalla et Okanagan sur le continent, devraient également être touchés.

Le bureau météorologique indique que la neige sur les autoroutes variera de 10 centimètres sur l’île à 40 centimètres entre Whistler et Squamish.

Nanaimo, Port Alberni et West Vancouver pourraient voir des accumulations de près de 25 centimètres d’ici mercredi matin, tandis qu’environ 15 centimètres sont attendus pour le Grand Vancouver et les communautés de l’intérieur, y compris Williams Lake et Lytton.

Victoria et certaines parties du sud de l’île de Vancouver devraient voir de la pluie plutôt que de la neige abondante, mais des vents soufflant en rafales jusqu’à 90 kilomètres par heure y sont prévus dans la nuit et tôt mercredi, tandis que la côte centrale sera martelée par les vents de sortie de l’Arctique, pouvant causer des pannes de courant ou des dommages. dans tous ces domaines.

Les prévisions montrent que la neige devrait se transformer en pluie dans la plupart des régions d’ici tôt mercredi, créant un trajet matinal bâclé, mais jusque-là, une grande partie de la côte sud enregistre des températures de congélation ou inférieures, ce qui la fait se sentir plus proche de moins 10 ° C avec le refroidissement éolien. .

Temps