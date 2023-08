La tempête Antoni frappe le Royaume-Uni avec des rafales de près de 80 mph et des perturbations ferroviaires dans le sud-ouest

La tempête Antoni, la première que le Met Office a nommée cette saison, a frappé le Royaume-Uni, les prévisionnistes avertissant que des débris volants projetés par des vents violents pourraient constituer un danger pour la vie.

La rafale de vent la plus élevée enregistrée a été à Berry Head (78 mph) dans le sud du Devon, suivie de Cardinham (56 mph) à Cornwall. Le Met Office a déclaré qu’il s’agissait tous deux provisoirement d’une nouvelle rafale de vent la plus élevée pour août à ces endroits.

Les prévisionnistes ont émis un avertissement orange pour des rafales de vent potentiellement dommageables dans certaines régions du sud-ouest de l’Angleterre et du sud-ouest du Pays de Galles jusqu’à 19 heures.

Il y a un avertissement jaune pour « temps exceptionnellement venteux » dans les régions du sud du Royaume-Uni jusqu’à 20 heures, et un pour les conditions anormalement humides.

Les amateurs de course s’abritent de la pluie pendant le festival de Goodwood à l’hippodrome de Goodwood. Photographie: Andrew Matthews / PA

Le météorologue du Met Office, Simon Partridge, a déclaré que 43 mm de pluie étaient tombés à Scarborough, dans le North Yorkshire, soit près de la moitié des précipitations moyennes d’août.

Il a ajouté que Great Western Railway avait averti les passagers de ne pas voyager entre Exeter et Penzance en raison du nombre d’arbres tombés sur les voies, et qu’un certain nombre de routes avaient également été bloquées dans le Devon et les Cornouailles.

« La pluie continue en ce moment, il y a encore pas mal de tonnerre et de pluie, en particulier dans le nord de l’Angleterre et l’East Anglia », a ajouté Partridge.

« Il y a eu des inondations localisées. La tempête va se dissiper ce soir, tout sera pratiquement parti à minuit.

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré à propos des conditions: «Pour le mois d’août, c’est très inhabituel. En effet, les arbres sont en pleine feuille donc plus sensibles aux vents forts. Les structures de construction, les arbres et les structures temporaires telles que les chapiteaux peuvent [not be] adéquat.

« Les débris de plage pourraient être projetés par les vagues sur les routes côtières, il y a un risque de marées dangereuses, de riptides et de coupures de courant. La plupart des perturbations de voyage proviendront de [fallen] des arbres et des branches.

Des vagues ont frappé la côte à Portland Bill, Dorset, pendant la tempête Antoni. Photographie : Finnbarr Webster/Getty Images

Samedi serait également « anormalement froid pour la saison » avec des températures dans certaines régions ne dépassant pas 15 °C, avec des maximums de 19 °C ou 20 °C sur la côte sud, a déclaré Morgan.

Un certain nombre de personnes ont été évacuées de leurs maisons dans le North Yorkshire en raison des inondations.

La police de Cleveland a déclaré que les résidents de Loftus et de Carlin How avaient été évacués et que les pompiers et les autorités locales soutenaient les personnes touchées. Huit personnes ont été évacuées de leurs maisons à Clontarf, Dublin, en raison des inondations.

Plusieurs coupures de courant ont également été signalées à travers l’Irlande, des centaines de personnes à Carrigaline et Crosshaven dans le comté de Cork étant restées sans électricité samedi matin.

Rod Dennis, de la société de services automobiles RAC, a déclaré: «Nous nous attendons à ce que samedi soit le pire jour sur les routes de l’été jusqu’à présent, en particulier pour quiconque dans le sud-ouest de l’Angleterre – et c’est beaucoup de monde, comme notre la recherche montre que c’est la partie du pays la plus populaire pour les voyages d’agrément en voiture cette année.

« Les conditions seront atroces avec un mélange tout à fait désagréable de vents très forts et de précipitations localement intenses. Le meilleur conseil est de ralentir considérablement pour rester en sécurité et éviter les landes et les routes côtières exposées jusqu’à ce que la tempête passe.

« Les conducteurs qui tractent des caravanes et des remorques doivent être particulièrement prudents dans ces conditions et ceux qui ont des boîtes et des vélos sur le toit doivent vérifier qu’ils sont correctement sécurisés. Les conducteurs doivent également faire attention aux arbres tombés et se préparer aux perturbations qu’ils causent.

Le RAC estime qu’environ 4 millions de voitures utiliseront les routes pour des trajets de loisirs au cours du week-end.

Les organisateurs du défilé Brighton and Hove Pride ont déclaré que le temps n’arrêterait pas les célébrations de ce week-end. Les fêtards se sont rendus pour encourager l’événement sur le front de mer malgré les avertissements météorologiques jaunes.

Les badauds bravent de fortes pluies et des vents violents alors qu’ils regardent la procession pendant la Brighton Pride. Photographie : Leon Neal/Getty Images

Paul Kemp, le directeur général de Brighton and Hove Pride, a déclaré: « Nous avons encouragé les gens à porter des ponchos, donc cela pourrait être un peu Glastonbury. »

Le mauvais temps a contraint les organisateurs d’autres événements extérieurs à annuler leurs plans.

Le festival de musique LooseFest à Newcastle, auquel 60 000 personnes devaient assister, a été annulé juste avant l’ouverture des portes en raison de craintes pour la sécurité.

Plus de 80 artistes dont Craig David, Patrick Topping, Sean Paul et Example devaient se produire.

Eliot Walker, organisateur du festival annuel de jazz du Dorset Stompin ‘On The Quomps, s’est dit « déçu » d’avoir dû reporter l’événement de cette année, auquel 10 000 personnes devaient assister.

Dimanche devrait être plus lumineux et moins venteux, avec des températures allant jusqu’à 22 ° C dans le sud de l’Angleterre.

Les températures commenceront à augmenter la semaine prochaine, atteignant un pic de 27 ° C ou 28 ° C jeudi dans le sud-est, des sommets qui n’ont pas été observés au Royaume-Uni depuis juin, a déclaré le Met Office.