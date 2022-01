La tempête Ana frappe les pays africains du Malawi, de Madagascar et du Mozambique, tuant des dizaines de personnes

Alors même que le cyclone saisonnier passait dans certaines parties de la région, « la situation dans certains endroits reste désastreuse pour les enfants et les familles sur le terrain, avec des pluies qui continuent de tomber et des niveaux d’eau qui montent », a déclaré jeudi l’agence des Nations Unies pour l’enfance. « La tempête tropicale met à nouveau en lumière les risques et les conséquences des urgences climatiques dans la région. »