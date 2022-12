La tempête américaine qui a engendré des tornades fait 2 morts

Une tempête destructrice a traversé les États-Unis, engendrant des tornades qui se sont abattues dans certaines parties du Texas, de l’Oklahoma et de la Louisiane, où deux décès ont été signalés, et elle a provoqué des conditions de type blizzard dans les Grandes Plaines et a menacé de faire encore plus de mauvais temps mercredi dans le Sud.

Un jeune garçon a été retrouvé mort dans la région de Pecan Farms à Keithville, en Louisiane, où sa maison a été détruite mardi après qu’une tornade a frappé à environ 16 kilomètres de Shreveport, et le corps de sa mère a été retrouvé à proximité sous des débris, a déclaré tôt le bureau du shérif de la paroisse de Caddo. Mercredi.

Les premiers intervenants fouillaient la zone, mais personne d’autre n’avait été porté disparu, a déclaré le bureau du shérif.

Cinq tornades ont été confirmées dans le nord du Texas mardi après-midi sur la base de rapports vidéo et de témoins oculaires, mais potentiellement une douzaine pourraient s’être produites, a rapporté le National Weather Service de Fort Worth, au Texas.

Des dizaines de maisons et d’entreprises ont été endommagées par la ligne d’orages et plusieurs personnes ont été blessées dans les banlieues et les comtés s’étendant au nord de la région de Dallas-Fort Worth. Plus de 1 000 vols à destination et en provenance des aéroports de la région ont été retardés et plus de 100 ont été annulés, selon le service de suivi FlightAware.

Avertissements de blizzard

La menace de temps violent s’est poursuivie mercredi pour la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama et le Florida Panhandle, selon le Storm Prediction Center de Norman, Okla.

Les avertissements de blizzard s’étendaient du Montana à l’ouest du Nebraska et au Colorado, et le National Weather Service a déclaré que jusqu’à 61 centimètres de neige étaient possibles dans certaines régions de l’ouest du Dakota du Sud et du nord-ouest du Nebraska. Des vents de plus de 80 km/h rendront parfois impossible de voir à l’extérieur dans le Nebraska, ont déclaré des responsables.

Cette bretelle d’accès aux voies en direction est de l’Interstate 70 à Aurora, dans le Colorado, a été fermée mardi en raison d’une énorme tempête hivernale qui a fermé des routes dans toute la partie nord-est de l’État. (David Zalubowski/Associated Press)

“Il n’y a pratiquement personne qui voyage en ce moment”, a déclaré Justin McCallum, responsable du relais routier Flying J à Ogallala, Neb.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que le système de tempête entrave le haut Midwest avec de la glace, de la pluie et de la neige pendant des jours, ainsi qu’à se déplacer dans le nord-est et le centre des Appalaches. Les résidents de la Virginie-Occidentale au Vermont ont été invités à faire attention à un éventuel mélange important de neige, de glace et de grésil, et le National Weather Service a émis une veille de tempête hivernale du mercredi soir au vendredi après-midi, selon le moment de la tempête.

Le garçon retrouvé mort en Louisiane avait environ cinq ou six ans, a déclaré le shérif de la paroisse de Caddo, Steve Prator. Une autre blessure a été signalée après le transport d’un homme adulte vers un hôpital local. L’étendue des blessures était inconnue.

“C’est vraiment une situation triste et triste”, a déclaré Prator.

Dans la banlieue de Dallas, à Grapevine, la porte-parole de la police, Amanda McNew, a fait état de cinq blessés confirmés mardi.

Une possible tornade a soufflé le toit du centre de services de la ville – une installation municipale – et a laissé des morceaux du toit suspendus aux lignes électriques, a déclaré Trent Kelley, directeur adjoint de Grapevine Parks and Recreation.

C’était aussi le jour des ordures, alors la tempête a ramassé et dispersé des ordures partout, a-t-il dit.

Un grand arbre est déraciné à côté d’un belvédère endommagé après une éventuelle tornade à Grapevine, au Texas, mardi. (Elías Valverde II/The Dallas Morning News/The Associated Press)

Des photos envoyées par la ville montraient des lignes électriques tombées dans des rues détrempées, ainsi que des arbres renversés, des bâtiments endommagés et une semi-remorque qui semblait avoir été jetée dans un parking.

Menace pour le bétail

Au Colorado, toutes les routes ont été fermées dans le quadrant nord-est de l’État. Les intempéries dans la région de l’élevage pourraient également menacer le bétail. Les vents extrêmes peuvent pousser le bétail à travers les clôtures alors qu’ils suivent la direction du coup de vent, a déclaré Jim Santomaso, un représentant du nord-est de la Colorado Cattlemen’s Association.

“Si cela continue”, a déclaré Santomaso, “le bétail pourrait dériver sur des kilomètres”.

Un avertissement de blizzard a été émis sur la côte nord du Minnesota, car certaines régions s’attendent à jusqu’à 61 centimètres de neige et à des rafales de vent pouvant atteindre 64 km/h. Et dans le sud de l’État, des vents soufflant jusqu’à 80 km/h avaient réduit la visibilité.

La météorologue du Service météorologique national, Melissa Dye, dans les villes jumelles, a déclaré qu’il s’agissait d’un “événement de longue durée” avec de la neige, de la glace et de la pluie jusqu’à vendredi soir. Le Minnesota s’attendait à une accalmie mercredi, suivie d’une deuxième ronde de neige.