La tempête amène de la neige abondante dans l’est du Canada et des averses dans l’Atlantique

Ce qui a commencé comme de la neige légère dans certaines régions de l’Ontario s’est rapidement intensifié en une puissante tempête de neige qui se propage plus loin dans l’est du Canada.

Environnement Canada a émis plusieurs avertissements et déclarations météorologiques dans les régions du sud de l’Ontario alors qu’une tempête de neige se renforce tout au long de la soirée de mercredi, s’attendant à frapper certaines régions avec jusqu’à 25 centimètres de neige d’ici jeudi matin.

Cependant, à mesure que la tempête s’intensifie et se déplace plus à l’est, le Québec et les provinces du Canada atlantique devraient également être frappés par le système météorologique avec de fortes chutes de neige et de pluie.

MAUVAISE VISIBILITÉ AFFECTANT LES TRAJETS À DOMICILE

Jeoff Coulson, météorologue à Environnement Canada, affirme que les Ontariens doivent prendre des précautions supplémentaires en rentrant chez eux ce soir, car certaines régions seront touchées par une mauvaise visibilité, en particulier les régions du sud plus proches du lac.

“Nous avons un vent d’est soufflant du lac qui ajoute de l’humidité à la tempête dans des régions comme Mississauga, Oakville, Burlington et la région de Hamilton, de sorte que ces régions connaissent une visibilité plus faible que d’autres régions de la province en ce moment”, Coulson a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Toutes les régions du sud de l’Ontario ont reçu un avertissement de neige d’Environnement Canada, car la plupart des régions, comme London, Kitchener et la région du Grand Toronto, peuvent s’attendre à 15 à 20 cm de neige pendant la nuit ou d’ici jeudi matin, lorsque la tempête devrait se calmer. Cependant, les régions les plus touchées comme le comté de Prince Edward, Trenton, Kingston et d’autres régions le long du fleuve Saint-Laurent pourraient même voir 20 à 25 cm de neige d’ici jeudi matin, a déclaré Coulson.

Le Québec devrait également avoir un trajet difficile mercredi soir et jeudi matin, alors que la tempête traverse les régions du sud-est de la province bordant l’Ontario et les États-Unis. Montréal, Laval et la région de Gatineau ont un avertissement de chute de neige de 15 à 25 cm pour la soirée, a averti Environnement Canada, car les régions devraient être frappées par “des conditions de voyage qui changent et se détériorent rapidement”.

La ville de Québec et les régions qui l’entourent comme Saint-Lambert et Portneuf ont reçu un avertissement de tempête hivernale, alertant de rafales de vent de 60 km/h, car de fortes chutes de neige et des vents forts peuvent réduire la visibilité à près de zéro dans certaines régions.

“Ralentissez les choses, laissez beaucoup d’espace entre vous et le véhicule devant vous et même les piétons doivent certainement redoubler de prudence lorsqu’ils se promènent dans des zones où il y a eu des chutes de neige récentes en raison du fait qu’il pourrait y avoir des conditions glissantes sur les trottoirs aussi », a déclaré Coulson.

LES PROVINCES DE L’ATLANTIQUE TOUCHÉES PAR DE FORTES PLUIES

Alors que certaines parties du Canada atlantique ont également été frappées par des avertissements de chute de neige, la pluie et le vent sont également une préoccupation majeure pour la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et les régions du sud du Nouveau-Brunswick.

Des avertissements de pluie ont été lancés pour Fredericton et Saint John, au Nouveau-Brunswick, car Environnement Canada indique que les régions peuvent s’attendre à 30 à 50 mm de pluie car la neige se transformera en pluie abondante et a averti que l’averse peut provoquer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur certaines routes.

La région de Moncton devrait également recevoir 10 à 15 cm de neige et 15 à 20 mm de pluie alors que la neige se changera en pluie au cours de la nuit et se transformera en averses éparses jeudi soir.

Toute la Nouvelle-Écosse a un avertissement de pluie et de vent, tandis que Terre-Neuve verra un mélange de pluie, de neige et de vent qui se lèvera probablement d’ici jeudi et ne s’apaisera pas avant la fin de la semaine, a déclaré Coulson.

“Nous verrons enfin la fin totale de ce système pour la plupart des régions canadiennes, à ce stade, d’ici midi à tard dans la journée vendredi, lorsque le système se retirera enfin du nord de Terre-Neuve”, a-t-il déclaré.

Environnement Canada a mis en garde contre des « précipitations importantes » pour la majeure partie de la Nouvelle-Écosse, car ils s’attendaient à ce que la province soit frappée par 25 à 50 mm de pluie. La pluie commencera dans la région du sud-ouest tôt jeudi matin, mais il pourrait également y avoir une brève période de neige dans les régions du nord avant de se transformer en fortes pluies.

St. John’s, Grander-Falls et Gander à Terre-Neuve font partie des régions avec des avertissements de vent qui devraient atteindre des rafales de vent entre 100 et 120 km/h, plus précisément le long de la côte, tout au long de jeudi après-midi et vendredi matin.

INCERTAIN SI LIÉ AU VORTEX POLAIRE, POURRAIT COMMENCER À PLUS FROID EN FÉVRIER

Dans de nombreuses régions du Canada, il n’est pas rare de subir de fortes chutes de neige en janvier et février. Cependant, en raison du temps plus doux dans certaines régions du pays au début de l’année, Coulson dit que ce système météorologique pourrait être un signal d’alarme pour ce qui nous attend.

“Il s’agit d’un véritable changement dans les conditions météorologiques dans de nombreuses régions du pays, car dans de nombreux endroits au Canada, pendant la majeure partie du mois de janvier, il ne fait pas aussi froid que la normale, notamment en Colombie-Britannique, dans les Prairies et dans le Grand Nord, ainsi qu’en Ontario, du Québec et de l’Est du Canada », a-t-il déclaré.

Les météorologues disent qu’un vortex polaire qui a apporté des températures glaciales semblables à celles de Mars en Sibérie au début du mois pourrait potentiellement frapper le Canada en février prochain. Cependant, Coulson dit qu’il n’est pas clair si ce système météorologique actuel est lié au vortex polaire ou s’il pourrait également être lié à une explosion occasionnelle d’air arctique.

Néanmoins, cette tempête montre des schémas de début de février plus froid pour une grande partie du Canada, certaines régions connaissant potentiellement des températures plus froides que d’habitude.

“Un véritable changement dans ce modèle revient non seulement à des températures froides saisonnières pour cette période de l’année, mais il semble que les températures soient inférieures à la normale pour une bonne partie du pays alors que nous entrons en février”, a-t-il déclaré.