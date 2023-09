La tempête Agnes apporte des rafales de 70 mph et de fortes pluies en Grande-Bretagne et en Irlande

Des rafales de 70 mph ont été enregistrées alors que la première tempête nommée de l’automne, Agnes, a balayé la Grande-Bretagne et l’Irlande, endommageant des bâtiments, provoquant des retards dans les déplacements et laissant les maisons sans électricité.

Le Met Office émis des avertissements de temps violent couvrant une grande partie du Royaume-Uni, où des vents violents et de fortes pluies étaient attendus mercredi soir et jeudi.

Nommée d’après l’astronome et écrivaine scientifique irlandaise Agnes Mary Clerke, la tempête a provoqué des vents de 70 mph au sud-ouest de l’Irlande avec des rafales allant jusqu’à 80 mph dans les zones côtières et 60 mph à l’intérieur des terres prévues pour certaines parties de la Grande-Bretagne.

🛰️ Le tourbillon de nuages ​​associé à #StormAgnes visible depuis l’espace 🌬️ Des rafales de 65 à 70 mph ont déjà été enregistrées dans le sud-ouest de l’Irlande ⚠️ Des vents forts devraient affecter une grande partie du Royaume-Uni alors que la tempête se dirige vers le nord-est cet après-midi. pic.twitter.com/na4QMCZwOA – Bureau du Met (@metoffice) 27 septembre 2023

Les voyages ont été perturbés en Irlande du Nord et en République d’Irlande, avec des ferries et des vols annulés ou détournés. Un toit a été arraché d’un immeuble de la station balnéaire de Youghal, dans le comté de Cork.

En Irlande du Nord, le ministère de l’Infrastructure a prévenu qu’une grève pourrait nuire à l’assainissement. Le parc du château d’Antrim et un certain nombre de terrains de golf ont été fermés.

Des vitesses de vent de 63 mph ont été enregistrées sur les îles Scilly au large de la côte des Cornouailles, où plus de 100 propriétés ont été laissées sans électricité.

Pendant ce temps, les vents ont atteint mercredi soir des vents de 79 mph à Capel Curig, un village du nord du Pays de Galles. Des vitesses de 68 mph ont été enregistrées à Aberdaron.

Le Met Office a déclaré que des inondations pouvaient être attendues dans certains endroits et a averti qu’il pourrait y avoir un danger pour la vie en raison des débris volants et des chutes d’arbres.

Mais le principal impact sur le Royaume-Uni a été les vents violents. Le météorologue Dan Stroud a déclaré mercredi soir à l’agence de presse PA que les rafales commençaient à s’atténuer en Angleterre et au Pays de Galles.

Il a déclaré : « La situation s’améliore en Angleterre et au Pays de Galles, mais il y a encore des rafales très fortes plus au nord, en Irlande du Nord et en Écosse. Mais nous nous attendons à ce que le pic des rafales de vent de la tempête Agnes diminue progressivement au cours de la nuit.

Il y a eu de fortes pluies dans certaines régions : 22 mm à Glenanne et à Lough Fea en Irlande du Nord, et 20 mm à Egremont, Cumbria.

Le Met Office a déclaré que des coupures de courant étaient probables et que les services de téléphonie mobile pourraient baisser. Les services routiers, ferroviaires, aériens et de ferry pourraient être affectés et certaines routes et ponts pourraient être fermés.

Le service météorologique a ajouté qu’il y avait « un faible risque » de blessures et de danger de mort dus aux grosses vagues et aux matériaux de plage projetés sur les fronts de mer, les routes côtières et les propriétés.

Il a demandé aux gens de sécuriser les meubles d’extérieur, de bien fixer les fenêtres et les portes, de vérifier que les clôtures et les tuiles du toit étaient sécurisées et de dégager les gouttières des feuilles et autres débris.

La Royal National Lifeboat Institution (RNLI) a conseillé aux gens de rester à l’écart des mers agitées et des bords des falaises.

Sam Hughes, partenaire de la RNLI en matière de sécurité aquatique, a déclaré : « Cela ne vaut pas la peine de risquer votre vie. Si vous voyez quelqu’un d’autre en danger dans l’eau, appelez le 999 ou le 112 et demandez les garde-côtes. Si vous avez quelque chose qui flotte et auquel ils peuvent s’accrocher, lancez-le-leur. N’allez pas vous-même dans l’eau, vous pourriez aussi vous retrouver en difficulté.

Bev Allen, commandant du centre de coordination de sauvetage maritime de Humber, a déclaré : « Les premières tempêtes de l’automne et de l’hiver sont toujours un peu effrayantes pour nous. Comme les gens sont encore en mode été, la puissance des vagues peut les surprendre.

« Nous encourageons les gens à rester à l’écart du bord de l’eau en cas de tempête – cela ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour un selfie. Tenez-vous à l’écart des épis, des jetées, des jetées et des murs du port. Si vous sentez le jet, vous êtes trop près.

#StormAgnes devrait arriver au Royaume-Uni et en Irlande cette semaine. Si vous êtes sur la côte, restez à l’écart des mers agitées et des bords des falaises, vérifiez les prévisions météorologiques et les horaires des marées et emportez un téléphone avec vous. Si vous voyez quelqu’un en danger dans l’eau, appelez le 999 ou le 112 et demandez les garde-côtes. pic.twitter.com/qOk2mGkZLR – RNLI (@RNLI) 27 septembre 2023

L’Agence pour l’Environnement a a mis en place cinq alertes d’inondation en Angleterrece qui signifie que des inondations sont possibles le long des côtes du nord du Devon et du nord des Cornouailles, de l’estuaire de la Mersey à Warrington et de la partie supérieure de la rivière Derwent dans la région des lacs.

La tempête doit son nom à une profonde zone de dépression développée dans l’Atlantique, renforcée par l’énergie de la tempête tropicale Ophelia, qui a frappé la côte nord-est des États-Unis au cours du week-end.