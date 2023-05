La température mondiale devrait franchir le seuil de chaleur clé de 1,5 ° C pour la première fois au cours des cinq prochaines années | Actualité Climatique

La température mondiale devrait dépasser 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels pour la première fois au cours des cinq prochaines années, a averti l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Il y a 66% de chances que cette température soit enregistrée au moins une fois d’ici 2027 – ce qui marquerait la première fois dans l’histoire de l’humanité.

Presque tous les pays du monde se sont engagés à essayer de limiter le réchauffement à idéalement 1,5 °C au-dessus des niveaux d’avant la révolution industrielle.

Les nations l’ont fait lorsqu’elles ont signé l’accord historique de Paris sur le climat lors de la conférence sur le climat COP21, dans le but de maintenir les impacts dangereux du changement climatique, comme les inondations, l’élévation du niveau de la mer et les sécheresses, plus gérables.

Dépasser 1,5 °C, bien qu’alarmant, ne signifierait pas que le monde a définitivement dépassé le seuil, soulignent les scientifiques.

La température moyenne mondiale devrait dépasser 1,5 °C plusieurs fois avant que l’on puisse dire que le climat s’est réchauffé de façon permanente à ce niveau.

Mais c’est un signe que le monde se rapproche et que les tentatives de maîtriser le changement climatique, causé principalement par la combustion de combustibles fossiles, ont peut-être été trop petites et trop lentes.

Le Dr Leon Hermanson du Met Office Hadley Center, l’un des experts qui a dirigé le rapport, a déclaré: « Nous n’avons jamais franchi 1,5C. Le record actuel est de 1,28C.

« Il est très probable que nous allons dépasser cela, nous pourrions même atteindre 1,5 °C – il est plus probable qu’improbable que nous le ferons.

« Ce n’est pas ce réchauffement à long terme dont parle l’Accord de Paris, mais c’est une indication qu’au fur et à mesure que nous commençons à avoir ces années, avec 1,5 ° C qui se produit de plus en plus souvent, nous nous rapprochons de plus en plus du véritable long- le climat à terme étant sur ce seuil.

Il n’y a que 32 % de chances que la moyenne quinquennale dépasse le seuil de 1,5 °C.

L’OMM a également déclaré qu’il y avait 98% de chances que l’année la plus chaude jamais enregistrée soit dépassée pendant cette période.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:54

L’Espagne est-elle trop chaude pour les touristes ? En fin d’après-midi, les températures d’avril en Andalousie atteignent près de 40 ° C (104 ° F)



Le Dr Hermanson a déclaré que le record proviendrait probablement d’une combinaison de gaz à effet de serre et d’un événement météorologique naturel connu sous le nom d’El Nino, qui est un réchauffement du Pacifique oriental qui affecte les précipitations et la température à l’échelle mondiale.

L’OMM a déclaré que son opposé – La Nina – avait refroidi les températures atmosphériques pendant une grande partie des trois dernières années, mais cela est maintenant terminé.

Habituellement, El Nino augmente les températures mondiales l’année suivant son développement. Les scientifiques s’attendent donc à ce que les températures augmentent en 2024.

Le secrétaire général de l’OMM, le professeur Petteri Taalas, a déclaré: « Un réchauffement El Nino devrait se développer dans les mois à venir et cela se combinera avec le changement climatique induit par l’homme pour pousser les températures mondiales dans un territoire inexploré.

« Cela aura des répercussions profondes sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et l’environnement. Nous devons être préparés.

Regardez The Climate Show avec Tom Heap samedi et dimanche à 15 h et 19 h 30 sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, ainsi que sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.