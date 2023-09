La température maximale de Delhi baisse après la pluie et la qualité de l’air est meilleure en 2023

La pluie et les vents frais dimanche ont fait baisser le mercure de cinq crans à Delhi, la température maximale s’établissant à 28,3 degrés Celsius, et ont permis à la capitale nationale d’enregistrer sa meilleure qualité de l’air de cette année.

Selon la Commission pour la gestion de la qualité de l’air (CAQM), Delhi a enregistré dimanche sa meilleure qualité de l’air de l’année.

L’indice de qualité de l’air sur 24 heures de Delhi était dans la catégorie « bon » avec une lecture de 45 dimanche.

Un IQA compris entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 comme « satisfaisant », 101 et 200 comme « modéré », 201 et 300 comme « mauvais », 301 et 400 comme « très mauvais » et entre 401 et 500 comme « grave ».

« Delhi a enregistré aujourd’hui sa meilleure qualité de l’air de l’année en cours avec un IQA moyen de 45 (« bonne » catégorie AQI). Plus tôt, au cours de cette année, Delhi a enregistré un indice de qualité de l’air de 54 et 59 (« satisfaisant ») le 9 septembre. et le 29 juillet respectivement », a déclaré le CAQM dans un message sur X.

La température minimale a été enregistrée à 23,5 degrés Celsius, soit deux crans en dessous de la moyenne de la saison.

L’observatoire Safdarajung, repère officiel de la capitale nationale, a enregistré 1,3 mm de précipitations entre 8h30 et 17h30. Les observatoires de Palam, Lodhi Road, Ayanagar, Narela et Gurgaon ont enregistré respectivement des précipitations de 0,2 mm, 0,8 mm, 3 mm, 1,5 mm et 7,5 mm au cours de la période.

Les niveaux d’humidité oscillaient entre 86 pour cent et 100 pour cent.

La municipalité de Delhi a reçu des rapports faisant état d’engorgements dans cinq endroits et d’arbres déracinés dans 16 endroits. Le département des travaux publics a reçu des appels concernant l’engorgement, notamment de Mundka et Narela.

Le centre de gestion des catastrophes du conseil municipal de New Delhi (NDMC) a reçu 70 plaintes au cours des deux derniers jours. Parmi eux, 26 ont été reçus tard samedi, tandis que les autres sont arrivés dimanche à 11 heures.

Les problèmes signalés comprenaient des incidents d’engorgement mineur, de feuilles d’arbres tombées et de feux de route défectueux, nécessitant une action rapide.

Les responsables ont déclaré que 19 cas d’engorgement avaient été rapidement résolus à des endroits cruciaux, notamment Janpath, Sikandra Road, C-Hexagon, Copernicus Marg, Barakhamba Road, Harish Chander Mathur Lane et Kautilya Marg.

L’eau accumulée a été éliminée grâce à des efforts manuels et à des machines super-soper. De plus, l’eau stagnante dans les plantes en pot à des endroits bien visibles a également été éliminée.

Le lieu du sommet du G20 et la plupart des hôtels où ont séjourné les délégués se trouvent dans des zones relevant de la juridiction du NDMC.

Pour lundi, le bureau météo prévoit un ciel généralement nuageux avec la possibilité de très légères pluies ou bruines à un ou deux endroits. Les températures maximales et minimales devraient s’établir respectivement à 32 et 24 degrés Celsius.

La qualité de l’air devrait rester dans la catégorie « satisfaisante » de lundi à mercredi.

Dans un communiqué publié plus tôt dans la journée, les responsables de Raj Niwas ont déclaré que le lieutenant-gouverneur VK Saxena avait remercié les « dieux de la pluie » qui ont rendu le séjour des dignitaires en visite pour le sommet du G20 encore plus spécial en faisant baisser les températures et en améliorant l’indice de qualité de l’air.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)