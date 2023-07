La température de l’océan du sud de la Floride dépasse 101 degrés, potentiellement un record

Des poissons nagent autour d’un récif corallien à Key West, en Floride, le 14 juillet 2023. Le récif corallien, le plus grand des États-Unis continentaux, est considéré comme une barrière de corail et mesure environ 350 miles (563,27 km) de large du parc national de Dry Tortugas à St. Lucie Inlet dans le comté de Martin, en Floride.

Une bouée à Manatee Bay, en Floride, a montré une température de l’océan de plus de 101 degrés Fahrenheit lundi soir, dernier signe de chaleur record dans les eaux côtières.

La bouée est détenue et exploitée par le parc national des Everglades, qui fait partie du service des parcs nationaux, et les données de cette bouée sont enregistrées et distribuées par le Centre national des bouées de donnéesune division du L’administration nationale des océans et de l’atmosphère. La température a été enregistrée à environ cinq pieds sous la surface au large de la côte est du sud de la Floride à 22 h HE.

C’est une lecture extrêmement chaude pour un océan, et est particulièrement préoccupante pour les récifs coralliens de la région, qui prospèrent généralement à des températures comprises entre 73 et 84 degrés, selon NOAA. Et même si cela peut être un record absolula comparaison avec d’autres lectures supérieures est délicate en raison de la façon dont elle a été enregistrée.

Le record existant pour la température de surface de l’océan la plus chaude est de 99,7, qui a été atteint en Baie du Koweït dans le golfe Persique. Jeff Bérardellile météorologue en chef et spécialiste du climat de Florida WFLA News Channel 8, a déclaré qu’il n’était pas clair si la lecture de lundi serait considérée comme un record du monde.

« Ces bouées qui se trouvent à l’intérieur de la baie de Floride – c’est-à-dire au nord des Florida Keys et dans la péninsule sud de la Floride – elles sont toutes dans des eaux très peu profondes, troubles et sombres », a déclaré Berardelli à CNBC. « Parce que c’est trouble et parce qu’il est contaminé par des sédiments, les températures de l’eau reflètent le fait que les surfaces plus sombres absorbent plus de chaleur. »

Berardelli a déclaré que les qualités uniques de la région signifient que « ce n’est pas vraiment comparable à la plupart des mesures d’eau, qui sont dans une eau plus claire qui peut avoir un peu plus de mouvement d’eau – comme le mouvement des marées ».