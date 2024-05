La température à Delhi pourrait battre le record le plus élevé jamais enregistré en Inde : 126,1 degrés

Une température mesurée à Delhi, la capitale de l’Inde, pourrait avoir battu des records nationaux alors que le pays est aux prises avec une vague de chaleur torride. La lecture – 52,9 degrés Celsius ou 126,1 degrés Fahrenheit – était préliminaire et techniquement une valeur aberrante par rapport aux autres mesures prises à Delhi le même jour. les responsables ont dit. Mais si cela se confirme, il s’agirait de la température la plus élevée jamais enregistrée en Inde.

La température relevée provenait d’une sous-station de Mungeshpur, un quartier de Delhi. Situé au nord-ouest, le territoire de la capitale indienne – qui comprend sa capitale, New Delhi – abrite près de 30 millions d’habitants et couvre environ 600 miles carrés de superficie. Le département météorologique indien a déclaré dans un communiqué de presse que la lecture de Mungeshpur pourrait être due à un problème de capteur ou à une autre erreur, et qu’il examinerait les données et le capteur. À Delhi, les sous-stations situées à divers endroits ont généralement enregistré des températures comprises entre 45,2 degrés et 49,1 degrés Celsius, ce qui correspond à peu près à 113 degrés et 120 degrés Fahrenheit.

Au milieu de la vague de chaleur, il a été conseillé aux habitants de Delhi ainsi que des États du nord du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan, du Madhya Pradesh et de l’Uttar Pradesh d’éviter toute exposition à la chaleur dans le cadre d’une alerte météorologique « rouge » émise mardi et mercredi par le département météorologique indien. Le alerte rougedésignant des conditions de « canicule à canicule sévère », a exhorté la population à rester au frais si possible et à rester hydratée, car au moins trois décès ont été signalés jusqu’à présent en lien avec la météo, selon la BBCun partenaire de CBS News.

Le département météorologique indien émet des alertes rouges pour « chaleur extrême » lorsqu’une grave vague de chaleur persiste pendant plus de deux jours. Les alertes conseillent aux gens de « passer à l’action » et mettent en garde contre une « très forte probabilité de développer des maladies dues à la chaleur et des coups de chaleur » pour les personnes de tous âges, tout en appelant également à des « soins extrêmes » pour les populations vulnérables. Un porte-parole du ministère a déclaré dans le dernier bulletin météo quotidien Mercredi, cette chaleur excessive continuait de persister dans le nord mais devrait s’atténuer à partir de jeudi.

Une femme recouverte d’un tissu pour se protéger de la chaleur marche sur une route pendant une canicule à Ahmedabad, en Inde, le 29 mai 2024. Amit Dave/Reuters



Les températures ont également grimpé en dehors de Delhi. Mardi il faisait 50,5 degrés Celsius, ou près de 123 degrés Fahrenheit, dans la zone autour d’une sous-station du Rajasthan, un État désertique qui, dans le passé, a enregistré certaines des températures les plus élevées jamais enregistrées en Inde, selon le département météorologique indien. Une autre sous-station de la ville de Sirsa, plus au nord, a donné mardi une lecture similaire, à 50,3 degrés Celsius ou environ 122,5 degrés Fahrenheit.

Les vagues de chaleur sont plus fréquentes en Inde à cette période de l’année, selon le service météorologique, qui affirme qu’elles ont tendance à se produire entre mars et juin, avec un pic de chaleur en mai. Mais les vagues de chaleur dans la région ont été particulièrement dangereuses ces derniers temps. En avril, des centaines de personnes sont mortes à travers l’Asie en raison de températures extrêmement élevées, en Inde, au Bangladesh, en Thaïlande et à Gaza, ainsi que dans d’autres endroits. En Inde, cette vague de chaleur a entraîné des températures à trois chiffres dans un certain nombre de régions, notamment dans la ville orientale de Bhagora, où la température approché 115 degrés Fahrenheit. Les conditions météorologiques ont endommagé les récoltes et forcé la fermeture prématurée des écoles, des semaines avant les vacances d’été prévues.

UN étude sur les conditions météorologiques extrêmes publié plus tôt ce mois-ci par l’organisation World Weather Attribution, le changement climatique a amplifié ce qui aurait pu déjà être une forte vague de chaleur pour la rendre particulièrement grave. À cette époque, Raghu Murtugudde, climatologue à l’Institut indien de technologie de Mumbai, a déclaré à CBS News qu’El Niño avait peut-être également joué un rôle.

« Je pense que c’est un mélange d’El Niño, du réchauffement climatique et du caractère saisonnier », a déclaré Murtugudde. « El Niño se transforme en La Niña. C’est le moment où le réchauffement maximal se produit vers l’océan Indien. Donc, toutes ces choses ajoutent essentiellement des stéroïdes à la météo. »

Arshad R. Zargar et Li Cohen ont contribué au reportage.

