La télévision telle que nous la connaissons mourait lentement, jusqu’à ce qu’une nouvelle série de audiences strictement enregistrées soit une aubaine – voici comment ils ont procédé

Les CÉLÉBRITÉS déferlant sur la piste de danse pour la première fois ont probablement marqué le moment où le spectacle de lancement de Strictly en 2023 a atteint son apogée.

Le présentateur de nouvelles de Channel 4, Krishnan Guru-Murthy, 53 ans – chaussé d’un pantalon rose corail – a donné le coup d’envoi en agitant ses bras en l’air comme un naufragé d’une île déserte essayant de faire signe à un navire lointain à l’horizon.

Pennsylvanie

La nouvelle série de Strictly Come Dancing lancée samedi[/caption] Érotème

Bobby Brazier a été jumelé à la pro Dianne Buswell[/caption] Érotème

Layton Williams a été jumelé au pro Nikita Kuzmin[/caption]

Vint ensuite la présentatrice de télévision impertinente Angela Scanlon, 39 ans, vêtue d’un body à paillettes violet, galopant sur place comme un cheval de course dans une porte de départ.

Ensuite, les caméras se sont tournées vers l’acteur d’Emmerdale Adam Thomas, 35 ans – qui s’est vanté que son mouvement de danse emblématique était « le robot » – essayant désespérément de ne pas laisser sa petite routine de samedi se transformer en un numéro mécanique.

L’inspirante Angela Rippon a fait de son mieux pour une femme de 78 ans, balançant sa jambe vers son partenaire professionnel Kai Widdrington comme si elle essayait de le monter (je jure que j’ai entendu un craquement).

Et son compatriote vétéran de la télévision, Les Dennis, 69 ans, s’est mis en scène comme un grand-père qui se montre courageux lors d’une discothèque de mariage.

Certains – comme Bobby Brazier d’EastEnders, 20 ans, la star de Sherlock Amanda Abbington, 49 ans, et la documentariste Zara McDermott, 26 ans – semblent plutôt bons, d’autres plutôt mauvais.

Mieux encore, certains semblent si horribles qu’ils finiront probablement par devenir une sensation à la Ed Balls.

Mais ce qui est évident, c’est que cette année, peut-être plus que toute autre, les patrons de Strictly ont trouvé un équilibre parfait entre célébrités.

Et ce faisant, ils ont décroché de l’or. Ils ont le gamin mignon, les anciens, les étourdisseurs sexy, la star de feuilleton cuivrée, l’acteur sérieux.

Il y a aussi les outsiders peu connus qui sont souvent considérés comme des nuls, mais qui se transforment généralement en chevaux noirs qui remportent la balle scintillante.

(Vous vous souvenez des deux derniers gagnants, Hamza Yassin et Rose Ayling-Ellis ?)

Grâce à cette alchimie épique, ils ont été récompensés par un million de téléspectateurs de plus qu’en 2022 – ce qui est en quelque sorte un miracle sur le marché concurrentiel de la télévision d’aujourd’hui.

Même sans la formidable danseuse professionnelle Nadiya Bychkova, 34 ans, qui ait un partenaire célèbre (c’est vraiment dommage), cela ne me surprendrait pas si la tendance à la hausse se poursuivait tout au long de cette série.

BBC

Angela Rippon a fait de son mieux pour une femme de 78 ans, balançant sa jambe sur son partenaire professionnel Kai Widdrington[/caption]

Le rebond n’est pas seulement un bonus : il est crucial pour Strictly.

Comme tout spectacle à gros budget, il risque de se lancer dans la nuit s’il ne reste pas un bon rapport qualité-prix.

Et à en juger par l’énorme production réalisée par la BBC, cela coûte vraiment BEAUCOUP.

Dans ce contexte, la combinaison du rattrapage et du Covid aurait pu l’envoyer dans une spirale descendante désastreuse jamais vue depuis le paso doble d’Ann Widdecombe.

Une fois la pandémie atténuée et le confinement levé, tout le monde est reparti un samedi soir et les audiences ont chuté.

Ce n’était pas que Strictly s’était dégradé.

Les gens sont sortis parce que, eh bien, ils le pouvaient.

Et le spectacle de danse aurait pu devenir la proie de ce cercle vicieux dans lequel les favoris de la télévision se retrouvent souvent pris, où les gens arrêtent de regarder certains programmes parce qu’ils pensent que personne d’autre ne les écoute.

Format familier

Avec de très grandes émissions qui créent un buzz national, toute bouffée de négativité peut faire boule de neige – l’exemple le plus évident étant Love Island de cette année, qui a connu des audiences parmi les pires de son histoire.

Comme Strictly, c’était une émission en direct qui faisait parler le pays, mais aussi l’écoutait en même temps.

L’année dernière, le chiffre dépassait encore les 2 millions par nuit, mais ce chiffre a chuté de façon spectaculaire malgré le fait qu’ils n’ont pas vraiment fait quelque chose de différent.

On avait juste l’impression que moins de gens regardaient – ​​donc moins de gens le faisaient.

Les conversations au bord de la piscine sur les faux ongles et les lignes de discussion se sont également inévitablement flétries, bien sûr.

Et le fait que nous recevions chaque année le même troupeau de clones perfectionnés en salle de sport signifie que la nouveauté s’estompe rapidement.

Pour être honnête, Strictly a également conservé un format familier.

Ils ne bricolent pas inutilement.

C’est l’assurance de voir les mêmes animatrices – Claudia Winkleman et Tess Daly – sans parler des juges Shirley Ballas, Anton du Beke, Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse.

Soyons réalistes, le programme n’a pratiquement pas changé et, l’année prochaine, il fêtera ses 20 ans sur nos écrans, ce qui est une prouesse stupéfiante.

D’autant plus que, depuis ses débuts, les concurrents du samedi soir tels que X Factor, Saturday Night Takeaway et Britain’s Got Talent ont soit diminué, soit complètement supprimés.

Mais la différence entre Love Island et Strictly réside dans le renouvellement des stars savamment sélectionnées à chaque série.

Et cette année, ils ont vraiment réussi.

Ce qu’ils ont fait au cours du processus prouve effectivement que la télé d’expériences partagées n’est pas morte.

On a encore envie de discuter devant la fontaine à eau le lendemain.

Nous aimons toujours l’anticipation de l’émission hebdomadaire, plutôt que la grosse baisse.

Les millennials du rattrapage et du streaming vous diront naturellement le contraire.

Mais ils ont un snobisme inné à l’égard de la « télé linéaire » et la traitent comme un fossile. Pourtant, nous étions là, tous les 6,6 millions d’entre nous, pressés sur le canapé le week-end (tout comme nous l’avons fait pour la finale du drame BBC1 Happy Valley plus tôt dans l’année).

Cela a prouvé que si vous parvenez à créer un programme digne d’attention, les Britanniques continueront de s’asseoir ensemble et de le regarder un certain jour, à une certaine heure, pendant une heure ou deux.

Et il reste quelque chose d’excitant à réaliser que des millions de personnes sont perchées devant leur télévision et regardent la même chose que vous – et ressentent les mêmes émotions.

Ainsi, ces souvenirs réconfortants de s’asseoir avec votre famille pour regarder la télévision ne doivent pas nécessairement être relégués au passé.

Heureusement, Strictly a prouvé que la « télévision sur rendez-vous » a encore un avenir.

BBC

Claudia Winkleman et Tess Daly étaient de retour en tant qu’hôtes[/caption] BBC

Krishnan Guru-Murthy fait équipe avec Lauren Oakley[/caption] Érotème

Angela Scanlon est jumelée à Carlos Gu[/caption]

BAROMÈTRE DE SALLE DE BAL

Amanda Abbington

Bobby Brazier

Annabel Croft

Jody Cundy CBE

Les Dennis

Krishnan Guru-Murthy

Nigel Harman

Eddie Kadi

Nikita Kanda

Ellie Leach

Zara McDermott

Angela RipponCBE

Angela Scanlon

Adam Thomas

Layton Williams