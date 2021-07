La télévision sud-coréenne s’excuse pour les photos olympiques

Un radiodiffuseur sud-coréen s’est excusé d’avoir utilisé des images et des phrases inappropriées pour représenter des pays participant aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. L’événement s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020, qui était fixée au vendredi 23 juillet.

MBC, l’un des principaux réseaux de télévision de Corée du Sud, a fini par utiliser des visuels obscènes pour présenter les pays participants. Ces photos, en revanche, variaient d’une photographie d’une pizza pour l’Italie à une photographie de Tchernobyl pour l’Ukraine.

Par conséquent, la décision a suscité l’indignation, incitant MBC à présenter des excuses quelques heures plus tard.

Nous nous excusons auprès des pays concernés et de nos téléspectateurs. C’est une erreur inexcusable. Encore une fois, nous sommes profondément désolés et regrettons l’erreur. 24 juillet 2021MBC pic.twitter.com/eLJjrn3pJN — avecMBC (@withMBC) 24 juillet 2021

Au fur et à mesure de la cérémonie, les sélections d’images du réseau se sont détériorées. Les deux pires incidents ont eu lieu lorsque l’Ukraine et Haïti se sont retirés.

Le réseau a affiché une photo du site de l’explosion de Tchernobyl pour l’équipe ukrainienne, faisant référence à la fusion du réacteur nucléaire des années 1980 qui a dévasté des sections de la région.

Cependant, alors qu’Haïti occupait le devant de la scène, avec une image de troubles sociaux projetée avec les mots « la situation politique est brouillée par l’assassinat du président », les choses ont pris une tournure sinistre. Jovenel Moise, président d’Haïti, a été assassiné à son maison plus tôt ce mois-ci. La Syrie a été caractérisée comme ayant « de riches ressources souterraines ; un conflit civil qui a duré dix ans ». Un journaliste indépendant nommé Raphael Rashid basé à Séoul a tweeté.

Lorsque les athlètes haïtiens sont entrés dans le stade, une explication à l’écran a déclaré que « la situation politique est brouillée par l’assassinat du président ». Lorsque les athlètes syriens sont entrés, il était écrit « de riches ressources souterraines ; une guerre civile qui dure depuis 10 ans. » — Raphael Rashid (@koryodynasty) 23 juillet 2021

La chaîne avait également des tags inhabituels pour les îles Marshall, la Suède et El Salvador, qui comportaient entre autres une photo d’un signe Bitcoin.

MBC a choisi une photo de Dracula pour la Roumanie, un saumon pour la Norvège alors que la Suède était surnommée un « pays développé de bien-être ».

À la suite d’un tollé énorme, MBC a présenté des excuses officielles pour le programme, s’excusant pour toute infraction causée. Les excuses se lisent comme suit : « Dans l’émission de la cérémonie d’ouverture d’aujourd’hui, des photos inappropriées ont été utilisées lors de la présentation de pays comme l’Ukraine et Haïti. De plus, des photos et des sous-titres inappropriés ont été utilisés pour d’autres pays. Nous nous excusons auprès des téléspectateurs d’Ukraine et d’autres pays. »

MBC s’est excusé : « Dans l’émission de la cérémonie d’ouverture d’aujourd’hui, des photos inappropriées ont été utilisées lors de la présentation de pays comme l’Ukraine et Haïti. De plus, des photos et des sous-titres inappropriés ont été utilisés pour d’autres pays. Nous nous excusons auprès des téléspectateurs de l’Ukraine et d’autres pays. pic.twitter.com/KQtk5eMW7K– Raphael Rashid (@koryodynasty) 23 juillet 2021

Ce n’est pas la première fois que la chaîne fait quelque chose comme ça. MBC a décrit les îles Caïmans comme « célèbres comme paradis fiscal pour la création de fonds offshore » aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin.

