La télévision russe menace de lâcher NUKES sur la Grande-Bretagne et les États-Unis après une bataille avec l’Ukraine au sujet d’une méga-centrale nucléaire “hors de contrôle”

La télévision d’État russe a averti que l’escalade du conflit dans la plus grande centrale atomique d’Europe pourrait conduire à Armageddon avec des menaces de lâcher des missiles nucléaires sur Londres et Washington.

L’Ukraine a accusé les forces d’occupation d’avoir délibérément bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et d’avoir élaboré un plan « suicidaire » pour la faire exploser avec des mines.

Un soldat russe monte la garde à la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine Crédit : AFP

Des images de drones montrent un convoi militaire à l’usine, que la Russie a utilisé pour lancer des frappes d’artillerie et de missiles

L’Ukrainien pro-Poutine Yury Kot a menacé Armageddon sur la chaîne russe Channel One 1 crédit : East2West

La Russie a également lancé des frappes d’artillerie et de missiles depuis l’usine, l’utilisant comme un “bouclier nucléaire”, car ils savent que les Ukrainiens ne peuvent pas riposter sans risquer une catastrophe de type Tchernobyl.

Le chien de garde atomique de l’ONU a averti que la centrale – avec six réacteurs – était “hors de contrôle” et a déclaré que la Russie avait “violé tous les principes de sécurité” depuis sa saisie en mars.

On craint que Vladimir Poutine n’utilise une catastrophe sur le site comme prétexte pour approfondir le conflit.

La Russie nie les accusations et affirme que c’est l’Ukraine qui risque une catastrophe nucléaire en bombardant la centrale.

Hier soir, la plus grande chaîne de télévision contrôlée par l’État de Moscou a accordé du temps d’antenne à Yury Kot, le chef de file du mouvement ukrainien pro-Kremlin Parus.

Il a affirmé que c’était Kyiv et l’Occident qui mettaient en péril la sécurité nucléaire – et a exhorté Poutine à être prêt à tirer des armes nucléaires sur Londres et Washington.

« Nous comprenons tous très bien que [Ukraine and the West] concoctent une réalité fictive », a-t-il déclaré sur Channel One.

« Nous sommes confrontés à la réalité.

« Nous devons dire à l’Ukraine et à ses pays qui nous soutiennent – la Grande-Bretagne et l’Amérique avant tout… et le dire clairement.

« Si la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est endommagée et qu’une catastrophe se produit, deux missiles frapperont immédiatement vos centres de décision.

« L’un à Washington, l’autre à Londres.

« Les nucléaires. Et c’est tout… il n’y aura plus de conversation.

Mais il a été giflé par un autre expert du talk-show Aleksey Mukhin, chef du Centre d’information politique, qui a déclaré: “Cela déclencherait le protocole de destruction mutuelle, donc je m’abstiendrais honnêtement de faire de telles déclarations.”

Poutine s’est vanté que ses nouveaux missiles nucléaires Sarmat et Tsirkon sont “inarrêtables” par les défenses occidentales au milieu des menaces répétées d’anéantir l’Europe et les États-Unis.

Pendant ce temps, sur la chaîne Rossiya 1, un autre propagandiste de Poutine a mis en garde contre un “hiver nucléaire” causé par la coupure de l’approvisionnement en gaz par la Russie.

Igor Korotchenko, colonel de réserve et rédacteur en chef du magazine russe Défense nationale, a affirmé : « Le monde est condamné.

« Des millions d’Européens… sont terrifiés par l’arrivée de l’hiver.

« Ce sera comme un hiver nucléaire. Une apocalypse sous nos yeux.

« Coupure d’électricité, manque d’essence, maraudeurs dans les rues, démêlés avec la police et tentatives désespérées de survie.

« Il n’y aura ni nourriture, ni électricité, ni gaz.

“Et le principal est qu’il n’y aura aucun espoir.”

Hier, l’agence nucléaire ukrainienne Energoatom a affirmé que la Russie avait placé des explosifs dans l’usine de Zaporizhzhia et était prête à la “faire sauter”.

Et un commandant russe, le général de division russe Valery Vasiliev, a été cité avertissant qu’il “soit [be] Terre russe ou désert brûlé”.

Selon des rapports ukrainiens, il aurait déclaré : « Nous avons miné tous les objets importants du [power station].

“Et nous ne le cachons pas à l’ennemi. Nous l’avons prévenu.

“L’ennemi sait que la station sera soit russe, soit à personne. Nous sommes prêts pour les conséquences de cette étape.”

Des fantômes britanniques ont déclaré que de l’artillerie lourde avait été utilisée “à côté de la centrale électrique de Zaporizhzhia” pour faire exploser des cibles sur le Dniepr.

Des soldats russes épuisés ont également utilisé une ville voisine pour se reposer et récupérer, car sa proximité avec la centrale électrique les protège des attaques.

Les Nations Unies ont exhorté la Russie et l’Ukraine à autoriser des experts à visiter le complexe.

Rafael Grossi, chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a qualifié la situation actuelle d'”extrêmement grave et dangereuse”.

Il a déclaré : « Tous les principes de sûreté nucléaire ont été violés. . . dans un endroit où la guerre active est en cours.

“J’insiste depuis le premier jour sur le fait que nous devons pouvoir nous y rendre pour effectuer une évaluation de la sûreté et de la sécurité, effectuer des réparations et apporter une assistance comme nous l’avons déjà fait à Tchernobyl.”

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié les actions de la Russie autour de l’usine de « comble de l’irresponsabilité » et a accusé Moscou de l’utiliser comme un « bouclier nucléaire ».

Il a déclaré : “Bien sûr, les Ukrainiens ne peuvent pas riposter de peur qu’il n’y ait un terrible accident impliquant la centrale nucléaire.”

La Russie a déclaré : « Nous avons déclaré à plusieurs reprises que les actions de nos forces armées ne compromettaient en rien la sécurité nucléaire de l’Ukraine ni n’entravaient le fonctionnement de routine de la centrale.

La Russie déclare que son nouvel ICBM nucléaire Sarmat est “imparable” 1 crédit : East2West

On craint que Vladimir Poutine n’utilise la catastrophe sur le site pour aggraver le conflit Crédit : Reuters