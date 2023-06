La télévision russe diffuse brièvement la rébellion de Wagner, puis passe au documentaire sur le caviar

Les Russes qui ont regardé la télévision samedi ont en fait vu les reportages sur la tentative de coup d’État, alors que les agences de presse d’État couvraient l’insurrection armée menée par Yevgeny Prigozhin tout en minimisant le chaos potentiel menaçant la Russie.

Le soulèvement de Prigozhin est peut-être la menace interne la plus directe pour le Kremlin depuis la tentative de coup d’État soviétique de 1991, lorsque les extrémistes communistes ont arrêté Mikhaïl Gorbatchev et ont cherché à prendre le contrôle du pays.

Samedi, Prigozhin a envoyé ses mercenaires pour capturer la ville de Rostov, qui compte plus d’un million d’habitants, et a envoyé plusieurs milliers de combattants vers Moscou, ouvrant la voie à des affrontements dans la capitale et à une éventuelle guerre civile.

La télévision d’État russe ignore souvent les informations qu’elle juge gênantes, notamment en ce qui concerne l’invasion de l’Ukraine. Célèbre, lors de la tentative de coup d’État de 1991, la télévision soviétique a montré une cassette du ballet Le lac des cygnesliant à jamais l’image de la Danse des petits cygnes aux bouleversements politiques.

Mais dans ce cas, la chaîne publique Channel One a diffusé un point de presse d’urgence sur la déclaration de Prigozhin d’un soulèvement armé, diffusant également ses affirmations selon lesquelles les troupes de Wagner avaient été frappées par derrière par des tirs d’artillerie de l’armée russe.

Puis la présentatrice, Ekaterina Andreeva, l’une des personnalités les plus connues de la télévision russe, l’a rapidement déclaré faux. « Le premier signe est l’absence de tout autre témoin », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné la rapidité avec laquelle Prigozhin a dénoncé le ministère de la Défense à peine 15 minutes après la frappe présumée.

Au journal télévisé de trois heures, la télévision d’État russe a diffusé des scènes de Rostov montrant des combattants de Wagner marchant dans les rues. Les scènes se concentraient sur des habitants en colère qui défiaient le personnel de Wagner, montrant un homme avec un vélo leur disant qu’ils devraient avoir honte d’eux-mêmes en tant que « défenseurs de la patrie ».

Pourtant, les dirigeants de la télévision d’État russe ont tenté de contourner le sujet de la tentative de coup d’État. Peu de temps après que Vladimir Poutine soit arrivé à la télévision samedi matin et ait déclaré que la Russie prévoyait de réprimer « brutalement » la « mutinerie interne », les stations ont diffusé un long documentaire sur la vie de Silvio Berlusconi. Le politicien italien était un ami de Poutine, mais le documentaire en conserve aurait pu attendre la résolution de la tentative de changement de régime de Prigozhin.

Une autre chaîne de télévision a diffusé un documentaire sur la production illégale de caviar.

Ils étaient clairement confrontés à un événement trop important pour être ignoré et ont cherché à discréditer Prigozhin tout en empêchant une panique supplémentaire.

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’ils s’en tiennent très étroitement aux déclarations officielles qui sortent », a déclaré Francis Scarr, journaliste à la BBC qui couvre la télévision d’État russe. «Ils avaient un correspondant à Rostov plus tôt qui a admis que les gens paniquaient pour acheter du carburant, etc., mais a conclu que« la situation générale est calme ».

« Donc, ils ne l’ignorent certainement pas complètement, mais essaient clairement de le minimiser. »

D’autres ont cherché à rejeter la faute sur l’Occident, RT affirmant que les services de renseignement américains et britanniques étaient derrière l’insurrection.