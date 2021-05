Selon les médias régionaux, au moins 130 roquettes ont été tirées depuis Gaza mardi soir, ciblant Tel Aviv et d’autres villes israéliennes. Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont lancé «Centaines» de roquettes, a rapporté l’agence de presse Shehab, basée à Gaza.

كتائب القسام تنفذ وحدها .. مئات الصواريخ على تل أبيب تصوير: محمد هنية pic.twitter.com/ekCQ1InNGC – وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) 11 mai 2021

Des images alors que les factions de Gaza tentent de perturber les défenses israéliennes de précision avec des attaques à la roquette écrasantes sur les principaux centres de population autour de Tel Aviv cette nuit pic.twitter.com/IlcIoz8Q3K – Rapport sur Gaza – اخبار غزة (@gaza_report) 11 mai 2021

Les Palestiniens ont déclaré que le barrage était une réponse à la destruction de la tour Hanadi, un complexe résidentiel à Gaza, par les bombardements israéliens plus tôt dans la journée.

«Si l’ennemi persiste et bombarde des tours civiles, Tel Aviv aura un rendez-vous avec une attaque de missiles violente qui dépasse ce qui s’est passé à Ashkelon», Le porte-parole d’Al-Qassam, Abu Ubayda, a déclaré mardi, selon les médias locaux.

Le Hamas a affirmé avoir tué deux Israéliens et blessé de nombreux autres dans des tirs de roquettes sur Ashkelon et Ashdod plus tôt dans la journée. Pendant ce temps, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a rapporté que 28 personnes avaient été tuées – dont 10 enfants – et 152 avaient été blessées dans les attentats israéliens mardi après-midi.

Paula Slier de RT a rapporté que la grève sur Holon, une banlieue sud de Tel Aviv, a frappé un bus.

La Douzième chaîne israélienne a montré de la fumée noire flottant au-dessus de Tel Aviv, tandis qu’une photo d’un bus en feu a également fait le tour des médias sociaux.

ISRAEL: Un bus a été touché par des tirs de roquettes dans la région de Holon, au sud de Tel Aviv. Le bus était apparemment vide. pic.twitter.com/vgGiovyW4s – Nouvelles sur les conflits (@Conflicts) 11 mai 2021

Une vidéo de Holon a également capturé le moment de l’explosion.

MOment de l’explosion à Holon pic.twitter.com/7zh7A004En – Le lien Israël (@TheIsraelink) 11 mai 2021

Une autre roquette aurait frappé la banlieue de Rishon Letzion, plus au sud. Tous les vols ont été suspendus à l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv, et les avions sont détournés vers Chypre, a indiqué l’Autorité de l’aviation civile.

Le gouvernement de Tel Aviv a confirmé que deux personnes avaient été tuées à Ashkelon et plus de 30 blessées dans le sud d’Israël, alors que la défense antimissile Iron Dome avait apparemment du mal à faire face au volume considérable de roquettes en provenance de Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les frappes aériennes contre Gaza seront intensifiées en « À la fois la force et la fréquence » en raison du barrage de roquettes qui a commencé lundi.

Le Hamas et d’autres groupes de la bande de Gaza ont commencé à lancer des roquettes après l’incendie de lundi devant la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple de Jérusalem. Un arbre a pris feu au milieu d’affrontements entre la police israélienne et les Palestiniens protestant contre les expulsions du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem.

