La télévision iranienne diffuse les « aveux » d’un couple de Français accusé d’espionnage

La télévision d’État iranienne a diffusé jeudi une vidéo dans laquelle deux citoyens français détenus pour “espionnage” en Iran en mai semblaient avouer avoir agi au nom d’un service de sécurité français, au milieu de semaines de troubles que Téhéran a liés à des ennemis étrangers.

Le ministère français des Affaires étrangères a catégoriquement nié que les deux étaient membres des services de renseignement français et a accusé l’Iran des pratiques des “pires régimes dictatoriaux” sur les aveux vidéo.

Le ministère iranien des Renseignements a déclaré en mai qu’il avait arrêté deux Européens pour avoir prétendument fomenté “l’insécurité” en Iran. La France a condamné leur arrestation et exigé la libération immédiate de Cécile Kohler et de son compagnon, Jacques Paris.

Les médias d’État iraniens diffusent souvent de prétendus aveux de suspects dans des affaires à caractère politique.

“Je suis Cécile Kohler, je suis agent de renseignement et d’opérations à la DGSE [Directorate General for External Security] … Nous étions en Iran pour préparer le terrain pour la révolution et le renversement du régime de l’Iran islamique”, a déclaré Kohler dans la vidéo, tout en portant un foulard.

La télévision d’Etat a déclaré que les deux citoyens français étaient entrés en Iran avec “des grosses sommes d’argent (…) destinées à financer des grèves et des manifestations”.

“Notre objectif au service de sécurité français est de faire pression sur le gouvernement iranien”, a déclaré Paris dans la vidéo.

‘Sans fondement’

Dans l’une des déclarations les plus dures de la France sur l’Iran depuis des années, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a déclaré : “Ces prétendus aveux extorqués sous la contrainte n’ont aucun fondement, pas plus que les raisons invoquées pour leur arrestation arbitraire”.

La Fédération internationale des droits de l’homme et Justice for Iran, basée à Londres, ont déclaré dans un rapport en 2020 que les médias d’État iraniens avaient diffusé plus de 355 aveux forcés au cours de la décennie précédente. Les responsables iraniens rejettent ces accusations.

L’apparition du couple français à la télévision coïncide avec des semaines de manifestations anti-gouvernementales en Iran suite à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue le mois dernier.

Quatre citoyens français sont emprisonnés en Iran, tandis que la France évalue si un autre a pu être arrêté lors des manifestations nationales. L’Iran a déclaré le mois dernier que neuf Européens avaient été arrêtés pendant les troubles.

Les pays occidentaux, dont la France, ont accusé à plusieurs reprises les dirigeants cléricaux iraniens de détenir arbitrairement leurs citoyens.

Les manifestations à l’échelle nationale ont reçu un large soutien international, incitant Téhéran à s’en prendre à ses détracteurs en accusant les États-Unis et Israël d’exploiter les troubles pour tenter de déstabiliser la République islamique.