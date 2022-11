La télévision gratuite financée par la publicité est-elle la réponse à l’évolution des habitudes d’écoute ?

Regarder la télévision n’a jamais été aussi cher. Pour les téléspectateurs qui essaient d’économiser de l’argent sur les frais d’abonnement – mais ne paient pas pour le câble – une autre option a émergé dans le paysage télévisuel en constante évolution : la télévision en continu gratuite et financée par la publicité (FAST).

Les chaînes FAST permettent essentiellement aux téléspectateurs de diffuser du contenu gratuitement. Mais comme pour les chaînes câblées traditionnelles, elles ont des pauses publicitaires périodiques entre les programmes programmés qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7.

“Je pense que si c’est gratuit, ça va. Nous pouvons prendre quelques publicités”, a déclaré l’étudiante Clesha Felicien à CBC News en se promenant sur le campus de l’Université métropolitaine de Toronto mardi après-midi.

La tendance est active aux États-Unis depuis quelques années, mais des entreprises médiatiques canadiennes comme CBC News et Corus Entertainment entrent maintenant sur le marché FAST. La chaîne FAST annoncée précédemment par CBC – appelée CBC News Explore – fera ses débuts mercredi. Jeudi, Corus Entertainment et son partenaire américain, Paramount, lancent la populaire plateforme FAST de ce dernier, Pluto TV, au Canada.

Pas tout à fait câble, mais proche

Les habitudes d’écoute de la télévision changent et le streaming évolue au-delà du modèle “ce que vous voulez, quand vous le voulez” que les consommateurs ont appris à connaître grâce à des services d’abonnement payants comme Netflix et Disney+.

Les services FAST permettent au téléspectateur de choisir une chaîne qui diffuse simultanément du contenu et des vidéos programmés et diffusés en continu à tous les téléspectateurs.

Alors que les Canadiens se serrent la ceinture, “cela crée l’opportunité pour les services FAST d’entrer sur le marché, auquel cas vous pourrez peut-être accéder à une partie de ce contenu, mais malgré une partie des revenus publicitaires que nous avions l’habitude de connaître avec le câble”, a déclaré Sherena Hussain, la fondatrice d’Academic Collaboration Consulting.

Hussain a noté que le marché canadien est beaucoup plus petit que son homologue américain, où de grandes entreprises ont lancé des services et des chaînes FAST : Paramount a Pluto TV, Fox a Tubi, Amazon a Amazon Freevee et NBC Universal a Xumo.

“Il existe un cadre réglementaire différent, qui peut exiger ou non l’introduction de certains contenus canadiens dans certains de ces services de diffusion en continu”, a-t-elle déclaré.

Elle désigne YouTube comme une sorte de prototype : avec “les publicités que vous rencontrez lorsque vous regardez une vidéo, vous rencontrez une version de FAST”.

“Il y a la lassitude des abonnements”

Brodie Fenlon, rédactrice en chef de CBC News, a déclaré que la chaîne FAST du radiodiffuseur public se veut un répit face à la nature trépidante des nouvelles.

Alors que CBC News Network met l’accent sur les dernières nouvelles et les nouvelles dures, CBC News Explore plongera plus profondément dans l’actualité et les sujets d’actualité, permettant une certaine marge de manœuvre.

“Il y a une fatigue des abonnements, il y a beaucoup de choix et les gens paient pour de nombreux services différents”, a déclaré Fenlon.

About That, animée par Andrew Chang, est une émission d’une demi-heure sur CBC News Explore qui plonge plus profondément dans les nouvelles quotidiennes. (Vanessa Heins/CBC)

La chaîne proposera une programmation originale, comme une émission d’information quotidienne appelée À propos de ça. L’émission est dirigée par Andrew Chang, ancien co-animateur de Le National. Il y aura également une émission régionale hebdomadaire, une émission sur le climat et une série documentaire.

“Je pense qu’il ne s’agit pas tant d’en faire plus que de faire différemment”, a déclaré Fenlon, après avoir noté plus tôt que l’audience de la télévision publique – bien qu’importante – connaît peu de croissance et est principalement composée de téléspectateurs plus âgés.

“Nous expérimentons le ton, le style, le format. Nous voulons également nous adresser à un public plus jeune, qui pourrait consommer les informations différemment.”

Alors que le public plus âgé se souviendra des pauses de deux minutes et demie de la télévision traditionnelle, les jeunes générations ne sont tout simplement pas aussi habituées aux publicités, a déclaré Hussain.

“C’est là que nous allons voir certains des services de streaming commencer à évoluer en réponse aux choix des consommateurs”, a-t-elle déclaré – et il reste à voir comment le public réagira à ces services.

Marier télévision et Internet

Tom Ryan, président et chef de la direction de Paramount streaming et co-fondateur et chef de la direction de Pluto TV, a déclaré que FAST attirait les consommateurs en période d’incertitude économique et de forte inflation.

“Il y a tellement de grandes choses que la télévision traditionnelle a faites. Elle ne s’est pas modernisée pour l’ère du streaming”, a-t-il déclaré. FAST résout ce problème en mariant les meilleures parties de la télévision avec les meilleures parties d’Internet, a-t-il dit, et en créant ce qu’on appelle une expérience de visionnage “lean back”.

Pluto TV compte plus de 72 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Ses chaînes présenteront une combinaison de contenu de Corus et Paramount, y compris des émissions de télévision déjà populaires comme NCIS, Hawaï Five-0 et Canada haché.

Paramount et Corus lancent le service FAST de Paramount, Pluto TV, au Canada cette semaine. Pluto TV compte plus de 72 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. (Pluton TV)

Cela “pourrait être une bonne ou une mauvaise chose” pour les créateurs canadiens, a déclaré Hussain.

“Ce n’est peut-être qu’une opportunité de peser la capacité d’accéder au contenu existant et le confort de savoir que vous obtenez déjà quelque chose que vous avez connu auparavant”, a-t-elle déclaré.

“Mais de l’autre côté de l’équation, ce sont des opportunités supplémentaires qui existeraient pour les conteurs ou les cinéastes canadiens, auquel cas ils peuvent accéder à un public plus large, ce qu’ils n’auraient pas pu faire autrement.”