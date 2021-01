Les Américains se sont réveillés samedi en apprenant que le légendaire animateur de talk-show Larry King est décédé alors que des célébrités, des présentateurs de nouvelles et des fans se sont tournés vers les médias sociaux pour partager l’impact de King sur leur vie.

King avait été hospitalisé pour COVID-19 fin décembre 2019 et était aux soins intensifs pendant un certain temps. Il est décédé samedi matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, selon Ora Media, une société de production que King a fondée avec le magnat des médias mexicain Carlos Slim.

«Pendant 63 ans et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de renommée mondiale de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur», a déclaré la société.

Appréciation:Larry King, légende du talk-show de CNN, décède à 87 ans après avoir été hospitalisé pour COVID-19

Au cours de plus de cinq décennies dans la radiodiffusion et la télévision, la moitié a passé à héberger « Larry King Live » de CNN, King s’est mêlé au célèbre et tristement célèbre.

Le président de CNN, Jeff Zucker, a publié une déclaration dans laquelle « nous sommes si fiers des 25 années qu’il a passées avec CNN, où ses interviews avec les journalistes ont vraiment mis le réseau sur la scène internationale ».

La présentatrice de CNN, Christiane Amanpour, a réfléchi à l’influence de King sur le succès du réseau câblé.

« King était un géant de la radiodiffusion et un maître de l’interview entre célébrités et hommes d’État à la télévision. Son nom est synonyme de CNN et il a joué un rôle essentiel dans l’ascension du réseau. TOUT LE MONDE voulait être sur Larry King Live. Qu’il repose en paix, « A écrit Amanpour.

Craig Ferguson a réfléchi aux leçons que King lui a enseignées.

«Je viens d’entendre la terrible nouvelle concernant Larry King. Il m’a tellement appris. C’était un vrai mensch. Il m’a probablement même appris ce mot. Ferguson a écrit. « Si longtemps mon pote, merci pour tous les rires. Dites bonjour à Rickles. »

Meghan McCain a partagé une photo de King et d’elle sur Instagram et a écrit un hommage émouvant à son «vrai ami» et l’a remercié de lui avoir donné une chance alors que «personne ne me prenait au sérieux».

« Je suis reconnaissant pour les années d’amitié, de conseils et d’histoires que vous avez partagées avec moi Larry. Vous êtes une institution, une légende de la diffusion, qui ne sera jamais remplacée et vraiment manquée. La télévision est moins intéressante sans vous », a écrit McCain. « Prières et lumière à toute la famille King aujourd’hui. »

Wendy Williams a écrit: « Triste nouvelle ce matin. La légende de la télévision Larry King est décédée. »

«Repose en paix Larry King», a tweeté Rosanna Arquette.

Le comédien Rickey Smiley s’est souvenu de son entretien de 2019 avec King.

«J’ai été vraiment honoré d’avoir été interviewé par le légendaire #LarryKing en 2019», a écrit Smiley. « Qu’il repose en paix. »

Le patineur artistique olympique Johnny Weir a partagé une photo en noir et blanc de King et a également réfléchi à l’heure à laquelle la légende de la télévision l’a interviewé.

« L’un des moments les plus mémorables que j’ai eu dans une interview a été la première fois que j’ai rencontré Larry King et il m’a demandé ce que ça faisait » d’être si féroce. » Qu’il repose en paix. Envoyant mes condoléances et mes prières à ceux qu’il laisse derrière lui. » Weir a écrit.

Animateur « Good Morning America » Robin Roberts a écrit: « Une si triste nouvelle … en pensant à la famille de Larry King et à ses proches. »

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a adressé ses condoléances au «garçon de Brooklyn devenu journaliste» au nom de l’État.

Le commentateur de Spots Keith Olbermann a partagé une histoire touchante sur son «ami» King en se rappelant une fois où il lui avait envoyé une bouteille de champagne.

L’animatrice de Entertainment Tonight, Nischelle Turner, a rappelé ses affrontements avec King au Dodger Stadium de Los Angeles.

«Je le voyais souvent dans les ascenseurs du Dodger Stadium et il avait toujours un mot gentil et une histoire amusante. Quand je suis arrivé à CNN, l’une des premières choses que j’ai faites a été de m’asseoir et de regarder autant d’interviews de Larry King que possible. Il était l’intervieweur de tous les hommes et j’aimais tout à ce sujet, » Turner a tweeté.

Contribution: Gary Levin