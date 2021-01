Les Américains se sont réveillés samedi en apprenant que le légendaire animateur de talk-show Larry King est décédé alors que des célébrités, des présentateurs de nouvelles et des fans se sont tournés vers les médias sociaux pour partager l’impact de King sur leur vie.

King avait été hospitalisé pour COVID-19 fin décembre 2020 et était aux soins intensifs pendant un certain temps. Il est décédé samedi matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, selon Ora Media, une société de production que King a fondée avec le magnat des médias mexicain Carlos Slim.

«Pendant 63 ans et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de renommée mondiale de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur», a déclaré la société.

Appréciation:Larry King, légende du talk-show de CNN, décède à 87 ans après avoir été hospitalisé pour COVID-19

Au cours de plus de cinq décennies dans le domaine de la radio et de la télévision, la moitié a été consacrée à l’hébergement de « Larry King Live » de CNN, King s’est mêlé au célèbre et infâme.

Meghan McCain a partagé une photo de King et d’elle sur Instagram et a écrit un hommage émouvant à son «vrai ami» et l’a remercié de lui avoir donné une chance alors que «personne ne me prenait au sérieux».

« Je suis reconnaissant pour les années d’amitié, de conseils et d’histoires que vous avez partagées avec moi Larry. Vous êtes une institution, une légende de la diffusion, qui ne sera jamais remplacée et vraiment manquée. La télévision est moins intéressante sans vous », a écrit McCain. « Prières et lumière à toute la famille King aujourd’hui. »

Oprah a écrit: « C’était toujours un plaisir de s’asseoir à votre table. Et d’écouter vos histoires. Merci Larry King. »

Jimmy Kimmel a partagé un très bon souvenir d’avoir écouté King sur le chemin du travail.

«Quand j’étais un jeune DJ du matin, j’écoutais l’émission de radio de nuit de Larry King tous les soirs sur le chemin du travail. Il était l’un des plus grands et je suis heureux de l’avoir connu ‘Bethesda, Maryland vous êtes à l’antenne. .., ‘ » Kimmel a écrit sur Twitter.

Céline Dion a partagé une photo qu’elle a prise avec la légende de la télévision et a écrit un message sur Twitter.

« Je suis triste d’apprendre le décès de Larry King. C’était un gentleman si gentil, et il nous a tous fait sentir comme si nous parlions avec un ami de toujours. Il n’y aura jamais personne comme lui et il nous manquera. beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis », a déclaré l’artiste.

Craig Ferguson a réfléchi aux leçons que King lui a enseignées.

«Je viens d’entendre la terrible nouvelle concernant Larry King. Il m’a tellement appris. C’était un vrai mensch. Il m’a probablement même appris ce mot. Ferguson a écrit sur Twitter. « Si longtemps mon pote, merci pour tous les rires. Dites bonjour à Rickles. »

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a adressé ses condoléances au «garçon de Brooklyn devenu journaliste» au nom de l’État.

Reese Witherspoon se souvenait de lui comme d’un «homme profondément réfléchi, intelligent et gentil».

« Tellement triste d’entendre les nouvelles de Larry King aujourd’hui. J’ai eu la chance d’être interviewé par lui et de voir de première main son style d’interview unique, » Witherspoon a tweeté. « Envoyer de l’amour à sa famille et à tous ses nombreux fans. »

Le président de CNN, Jeff Zucker, a publié une déclaration dans laquelle « nous sommes si fiers des 25 années qu’il a passées avec CNN, où ses interviews avec les journalistes ont vraiment mis le réseau sur la scène internationale ».

Le fondateur du réseau Ted Turner également a rendu hommage à King, en écrivant sur Twitter « le monde a perdu une véritable légende de la radiodiffusion. »

Bette Midler a déclaré que King lui faisait toujours «sentir que j’étais la seule personne dans la pièce».

« Au revoir et bonne chance à Larry King; un grand intervieweur et un grand auditeur, et ils ne sont pas la même chose, » elle a tweeté. « Condoléances à sa famille, ses amis et ses fans du monde entier. »

L’ancien président Bill Clinton a rappelé ses « 20+ » entretiens avec King.

« Il avait un grand sens de l’humour et un réel intérêt pour les gens. Il a donné une ligne directe au peuple américain et a travaillé dur pour obtenir la vérité pour eux, avec des questions qui étaient directes mais justes. Adieu, mon ami », a tweeté Clinton. .

La présentatrice de CNN, Christiane Amanpour, a réfléchi à l’influence de King sur le succès du réseau câblé.

« King était un géant de la radiodiffusion et un maître de l’interview entre célébrités et hommes d’État à la télévision. Son nom est synonyme de CNN et il a joué un rôle essentiel dans l’ascension du réseau. TOUT LE MONDE voulait être sur Larry King Live. Qu’il repose en paix, « A écrit Amanpour.

Viola Davis a écrit sur Twitter: « Oh non !!! RIP Larry King … quel Titan vous étiez! Une de nos vraies icônes. Vous n’avez plus mal. Reposez-vous bien. »

Charlie Puth a partagé une photo de lui et King sur Twitter, écrivant: « Ce fut un honneur de vous avoir rencontré. Repose en paix. »

David Hasselhoff a partagé un souvenir de l’ancienne épouse de King, Shawn Southwick King, participant à l’émission « Knight Rider » de Hasselhoff.

« Nous avons perdu une légende emblématique aujourd’hui, son ex-femme Shawn a été la toute première guest star de Knight Rider. Il était l’homme! » Hasselhoff a tweeté.

Animateur « Good Morning America » Robin Roberts a écrit: « Une si triste nouvelle … en pensant à la famille de Larry King et à ses proches. »

Le commentateur de Spots Keith Olbermann a partagé une histoire touchante sur son «ami» King en se rappelant une fois où il lui avait envoyé une bouteille de champagne.

L’animatrice de Entertainment Tonight, Nischelle Turner, a rappelé ses affrontements avec King au Dodger Stadium de Los Angeles.

«Je le voyais souvent dans les ascenseurs du Dodger Stadium et il avait toujours un mot gentil et une histoire amusante. Quand je suis arrivé à CNN, l’une des premières choses que j’ai faites a été de m’asseoir et de regarder autant d’interviews de Larry King que possible. Il était l’intervieweur de tous les hommes et j’aimais tout à ce sujet, » Turner a tweeté.

Ryan Seacrest a écrit sur Twitter: « J’ai perdu un cher ami et mentor. Vraiment un trésor américain. Repose en paix, Larry King. »

William Shatner et le rappeur 50 Cent ont tous deux présenté leurs condoléances.

« Je suis attristé d’apprendre le décès de Larry King. Condoléances à sa famille, » Shatner écrit sur Twitter.

« RiP À la légende Larry King Que Dieu le bénisse », a tweeté 50 Cent à côté d’une photo de King et de lui.

Même les émissions pour enfants comme « The Muppets » et « Arthur » ont rendu hommage à l’héritage de King.

Piers Morgan a offert son propre commentaire controversé au décès de son «héros».

« Larry King était un de mes héros jusqu’à ce que nous nous disputions après que je l’ai remplacé à CNN et il a dit que mon émission était » comme regarder votre belle-mère franchir une falaise dans votre nouvelle Bentley. » (Il s’est marié 8 fois donc une belle-mère experte) Mais il était un brillant diffuseur et un intervieweur de télévision magistral », a tweeté Morgan.

Le radiodiffuseur britannique a reçu des réactions négatives pour son « tweet irrespectueux. »

« Mec, a plus de respect quand quelqu’un meurt, tout n’est pas à propos de toi, » répondit Timothy Sykes.

« Piers Morgan est le narcissique ultime (et franchement le plus ennuyeux). C’est insupportable. Rien ne peut arriver sans que cela se rapporte d’une manière ou d’une autre à lui et à sa vie pathétique. Un homme vient de mourir. » a tweeté @ N0TASH4.

Contribution: Gary Levin