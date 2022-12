La télévision du jour de Noël révélée alors que la BBC et ITV dévoilent des horaires festifs, y compris un feuilleton explosif, Strictly et Ant & Dec

DEUX des plus grands diffuseurs du Royaume-Uni ont dévoilé leur programme du jour de Noël – et nous allons nous régaler.

ITV et la BBC ont abandonné leurs horaires festifs pour le grand jour, avec des feuilletons explosifs, Ant and Dec et Strictly specials confirmés.

Les deux diffuseurs diffuseront le tout premier discours de Noël du roi Charles III à 15 heures.

La matinée du 25 décembre sur la BBC commence avec The Boy, the Taupe, the Fox and the Horse – un court métrage d’animation basé sur le livre de Charlie Mackesy, diffusé à 9h.

L’émission spéciale de Noël de Strictly Come Dancing sera diffusée à 17h10, tout comme les patrons ont récemment commencé à révéler quelles célébrités participent.

La roue de Noël de Michael McIntyre suit directement après à 18h25.

Le drame d’époque Call the Midwife aura également un épisode festif qui sera diffusé à 19h55.

Avec les dernières scènes de Janine Butcher diffusées pendant la période de Noël, EastEnders est sûr d’être explosif comme jamais lorsqu’il sera diffusé à 21h25.

La soirée se clôturera par un traditionnel tout nouvel épisode festif des Mrs Brown’s Boys une heure plus tard à 22h25.

Pendant ce temps, sur ITV, son offre festive comprend des épisodes spéciaux de Good Morning Britain, Lorraine et This Morning à partir de 7 heures du matin.

À 15 h 10, Epic Gameshow d’Alan Carr diffusera un épisode festif alors que le comédien apportera des versions retravaillées et «surdimensionnées» des jeux télévisés passés d’ITV.

Le duo Geordie Ant et Dec dominent le grand jour sur ITV puisqu’ils figurent dans Saturday Night Takeaway Presents: Polter Guys à 16h10 avant Ant et Dec’s Limitless Win à 20h.

Les fans de Chase auront toujours leur dose du jeu télévisé bien-aimé alors que Bradley Walsh présentera un spécial de Noël à 17 heures.

ITV diffusera une édition d’une heure d’Emmerdale à 18 heures alors que les tensions dans le village augmentent et qu’un secret est sur le point d’être révélé.

Coronation Street suivra directement après à 19 heures alors que des feux d’artifice et du drame sont promis sur les pavés.

Après la conclusion de la dernière série de Doc Martin, le spectacle se terminera par un spécial de Noël à 21h05.

