La télévision d’Etat russe a affirmé que la prise de contrôle de la région frontalière de l’Ukraine était « inévitable ».

De nouvelles images de l’empire médiatique de «propagande» RT semblent montrer davantage de soldats rejoignant une force de frappe potentielle

5 Des vidéos ont montré aujourd’hui des mouvements de troupes et d’armes dans les régions de Krasnodar, Koursk et Volgograd, et ailleurs Crédit: médias sociaux

5 De nouvelles images du chef de l’empire médiatique de «propagande» RT semblent montrer davantage de soldats rejoignant une force de frappe potentielle Crédit: médias sociaux

5 Au cours du mois dernier, Vladimir Poutine a rassemblé des dizaines de milliers de soldats et d’armes à la frontière ukrainienne Crédits: Getty

Les vidéos d’aujourd’hui ont montré des troupes et des véhicules militaires dans les régions de Krasnodar, Koursk et Volgograd, et ailleurs.

La chef de la RT, Margarita Simonyan, a affirmé que le comportement de l’Occident en matière de sanctions – dirigé par l’Amérique «comme une sorte de Père Noël en colère contre les antidépresseurs ou les opiacés» – a agi comme une incitation au Kremlin à prendre le contrôle total du Donbass russophone dans l’est de l’Ukraine.

«De plus, je pense que ce cadeau est inévitable», a-t-elle déclaré sur Rossiya 1 Tv.

« J’espère sincèrement que cela ne coûtera qu’un peu de sang, ou que ce sera exsangue comme avec la Crimée – mais c’est un fait médical que c’est inévitable. »

Le radiodiffuseur a également affirmé que les sanctions occidentales sont utiles à la Russie car elles ont conduit à la modernisation rapide de l’agriculture du pays.

Pendant ce temps, les navires de guerre britanniques mettront le cap sur la mer Noire en mai dans un contexte de tensions entre l’Ukraine et la Russie, a rapporté le Sunday Times.

Le déploiement vise à montrer la solidarité entre les alliés de l’OTAN du Royaume-Uni et l’Ukraine.

Dans un autre appel, le blogueur patriotique Sergey Kolyasnikov a exhorté la Biélorussie ex-soviétique à être pleinement intégrée à la Russie.

Sa demande a été « appréciée » sur les réseaux sociaux par l’éminent animateur de télévision Vladimir Solovyev, à l’émission de qui Simonyan figurait.

Cela survient alors que l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni a mis en garde contre un «bain de sang» en Ukraine.

Andrey Kelin a déclaré que Moscou n’avait «aucune intention» d’un conflit militaire à grande échelle malgré la montée en flèche des tensions entre les deux pays.

M. Kelin a nié que Moscou voulait une confrontation militaire avec Kiev – mais a souligné qu’une réponse était inévitable si le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy envoyait des troupes dans la région du Donbass.

Kiev et Moscou se sont mutuellement blâmés pour la montée des affrontements dans la région orientale du Donbass, où les troupes ukrainiennes ont combattu les forces soutenues par la Russie dans une guerre qui, selon Kiev, a tué 14000 personnes depuis 2014.

Au cours du mois dernier, Vladimir Poutine a rassemblé des dizaines de milliers de soldats et d’armes à la frontière ukrainienne – faisant craindre une escalade militaire.

M. Kelin a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC: « Si le gouvernement ukrainien décide de déplacer des troupes dans le Donbass – pour y faire un bain de sang et tuer des Russes – alors bien sûr nous allons répondre. »

Mais lui a demandé s’il croyait que la Russie et l’Ukraine étaient au bord de la guerre, il a ajouté: «Je ne pense pas.»

Récemment, Kiev a lancé des appels désespérés pour se voir offrir une protection complète de l’OTAN contre les forces de Poutine.

Il y a eu des demandes que l’Allemagne expie les «crimes nazis» contre les Ukrainiens en jouant un rôle dans l’adhésion à l’alliance du pays.

« L’Allemagne en particulier, en tant que pays qui porte une responsabilité historique particulière pour les crimes nazis contre le peuple ukrainien, doit jouer un rôle de premier plan pour que l’Ukraine devienne membre de l’OTAN », a déclaré l’ambassadeur d’Ukraine à Berlin Andriy Melnyk au journal Welt am Sonntag dimanche. .

«Et aussi vite que possible, sans« si »ni« mais ».»

Cela est arrivé alors que les rapports annoncent aujourd’hui que la Grande-Bretagne enverrait un destroyer de type 45 armé de missiles anti-aériens et d’une frégate anti-sous-marine de type 23 dans la mer Noire le mois prochain.

Les avions furtifs F-35B Lightning de la RAF et les hélicoptères de chasse aux sous-marins Merlin seront prêts à bord du navire amiral du groupe de travail méditerranéen, le HMS Queen Elizabeth, pour soutenir les navires de guerre, a rapporté le Sunday Times.

Le déploiement vise à faire preuve de solidarité avec l’Ukraine.

« Le Royaume-Uni et nos alliés internationaux sont inébranlables dans notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré le journal citant un porte-parole du ministère de la Défense.

Lors du dernier conflit «chaud» dans la région, un Boeing 777 de Malaysia Airlines – vol MH17 – a été abattu du ciel par des rebelles pro-Moscou, tuant 298 personnes, en juillet 2014.

La démonstration de force provocante intervient alors que de nouvelles vidéos indiquent que la Russie continue de masser sa puissance militaire près de la frontière ukrainienne.

Une cinquantaine de chasseurs, bombardiers et avions d’attaque russes devaient être impliqués dans des «exercices au-dessus de la mer Noire», a rapporté Interfax, dans une démarche qui ne ferait qu’exacerber les tensions.

Participent des chasseurs Su-27SM et Su-30SM, des bombardiers Su-24M et Su-34 et des avions d’attaque Su-25SM3, a rapporté Interfax.