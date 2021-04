La télévision d’Etat RUSSE a utilisé des images d’un avion militaire américain atterrissant en Alaska et d’un char en cours de déchargement en Bulgarie pour impliquer à tort que d’énormes livraisons d’armes de l’OTAN étaient en cours pour rivaliser avec l’Ukraine, affirme-t-on.

Alors que les tensions atteignaient leur point d’ébullition à cause d’un grand nombre de forces armées russes près de la frontière ukrainienne, les «faux» clips ont été montrés à des millions de téléspectateurs lors de l’une des émissions phares les plus populaires de Moscou.

La télévision russe a été accusée d'avoir utilisé de « fausses » images pour affirmer que l'OTAN livrait des armes à l'Ukraine

Le clip montre vraiment un char en cours de déchargement d'un avion de transport en Bulgarie, selon des rapports

La séquence a mis en évidence un avion de transport militaire C-17 atterrissant sur une piste d’atterrissage, suivi d’un avion de transport aérien américain sous un autre angle, puis d’un militaire déchargeant un avion non identifiable, a déclaré BBC Monitoring qui a démasqué la prétendue désinformation.

Une voix off sur l’émission Vesti Nedeli de la chaîne de télévision Rossiya 1, animée par le présentateur pro-Vladimir Poutine Dmitri Kisdomov, a déclaré: « Jamais auparavant il n’y a eu autant d’équipement militaire de l’alliance sur le sol ukrainien.

«Ce sont des avions de transport de l’US Air Force qui débarquent à Kiev et à Lviv.»

En anglais, l’écran montrait les mots: « Dernières nouvelles – Au milieu des tensions entre l’Ukraine et la Russie, les États-Unis livrent du matériel militaire massif à l’Ukraine. »

Les forces de Vladimir Poutine se massent à la frontière ukrainienne

D'autres images ont également été montrées sur les images « fausses »

Les images ont été projetées sur le programme Vesti Nedeli de la chaîne de télévision Rossiya 1

Loin d’être en Ukraine, l’atterrissage du C-17 était un clip du département américain de la Défense filmé à Joint Base Elmendorf-Richardson, en Alaska, a déclaré BBC Monitoring.

«Dans la version américaine, les montagnes sont légèrement visibles à l’arrière-plan de l’avion, mais dans la version russe, elles ne sont pas du tout visibles», a-t-il déclaré.

Et le déchargement montre l’américain Abrams à Burgas, en Bulgarie, où il a participé à un exercice conjoint appelé Operation Speed ​​and Power en 2015, affirme-t-on.

«Vesti Nedeli s’est procuré la vidéo utilisée à partir d’un YouTubechannel appelé US Military News, qui a été créé en avril 2018, mais qui, à en juger par les vidéos de la chaîne, n’a commencé à publier du contenu que six mois plus tôt», a déclaré BBC Monitoring.

«Il est lié au compte Twitter de ce qui semble être un utilisateur indonésien, qui a cessé de tweeter en novembre 2018.

« Le compte Twitter ne semble montrer aucun intérêt pour les questions militaires »

La plupart des vidéos de la chaîne mettent en évidence la montée des tensions militaires, en particulier entre les États-Unis, la Russie et la Chine.

Les pays auraient été « choqués » par l’activité militaire américaine.

« La même édition de Vesti Nedeli a également utilisé ce qui semblait être une citation inventée d’un Premier ministre britannique du 19ème siècle pour accuser le Royaume-Uni d’avoir des intentions agressives envers la Russie », a déclaré BBC Monitoring.

La même émission avait prétendu que l’Ukraine exigerait une «déNazification» forcée et qualifiait son ancien président de comédien Volodymyr Zelensky de «comique en chef».

Une légende de studio a averti avec froideur que l’Ukraine était désormais «à un pas de la guerre».

