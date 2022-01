Les chaînes de la télévision d’État iranienne ont diffusé des images montrant les dirigeants d’un groupe dissident en exil et un graphique demandant la mort du chef suprême du pays

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.