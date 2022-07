La télévision d’État iranienne annonce que 2 tremblements de terre modérés ont frappé la province du sud

Téhéran, Iran (AP) – Deux tremblements de terre modérés ont secoué la province méridionale d’Hormozgan samedi soir, a rapporté la télévision d’État du pays.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes ou de dégâts, selon l’agence de presse publique IRNA, mais les tremblements de terre, tous deux après le coucher du soleil, ont poussé les gens à sortir et à rester dans les rues alors que plusieurs répliques secouaient la région.

Le reportage télévisé a déclaré que tout d’abord, un séisme de magnitude 5,7 a frappé après 20 heures à une profondeur de 10 kilomètres (environ 6 miles). Le deuxième tremblement de magnitude 5,8 s’est produit deux minutes plus tard, à une profondeur de 9 kilomètres (5,5 milles).

La zone des deux séismes, près de la ville de Bandar Khamir, se situe à environ 1 000 kilomètres (620 miles) au sud de la capitale, Téhéran.

La zone se situe le long de la côte iranienne, près du détroit stratégique d’Ormuz, qui est le passage de près d’un tiers de tout le pétrole échangé par voie maritime. Il a connu de nombreux tremblements de terre modérés ces dernières semaines.

Plus tôt ce mois-ci, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué cinq personnes et en a blessé 44 dans la même province. Et en novembre, deux tremblements de terre, de magnitude 6,4 et 6,3, ont entraîné la mort d’un homme.

L’Iran se trouve sur d’importantes lignes de faille sismiques et subit en moyenne un tremblement de terre par jour. En 2003, un tremblement de terre de magnitude 6,6 a rasé la ville historique de Bam, tuant 26 000 personnes. Un tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé l’ouest de l’Iran en 2017 a tué plus de 600 personnes et en a blessé plus de 9 000.

The Associated Press