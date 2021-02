via CCTV

Malgré ses origines racistes et son histoire douloureuse, Blackface continue de se manifester à la télévision en Chine.

Jeudi soir, heure locale, la représentation d’ouverture du gala de la fête du printemps de la chaîne de télévision publique CCTV a présenté des hommes et des femmes chinois enduits de maquillage sombre, vêtus de costumes dépareillés censés évoquer la tenue «tribale africaine». Des ululations avec un rythme de batterie vif ont été mixées dans la bande originale du programme.

Le spectacle a une histoire de controverse, et ce n’est pas la première fois que ses interprètes utilisent blackface sur scène. En 2018, pour un sketch destiné à délivrer un message réconfortant sur les relations amicales entre la Chine et les pays africains, une actrice chinoise s’est maquillée au visage noir et s’est attachée à une prothèse exagérée pour jouer le rôle d’une femme africaine. Elle monta sur scène en portant une corbeille de fruits sur la tête et était accompagnée d’un acteur – un homme noir – vêtu d’un costume de singe.

Et, peut-être sans surprise, son caractère vantait les vertus de la Chine – et donc du Parti communiste chinois.

Le Gala de la Fête du Printemps est l’émission de variétés annuelle de CCTV, diffusée à la veille du Nouvel An chinois. Avec plus d’un milliard de téléspectateurs à son apogée, le programme d’environ quatre heures est l’un des événements télévisés les plus regardés au monde. Regarder le programme est devenu un rituel annuel pour de nombreuses personnes pendant les vacances du Nouvel An chinois d’une semaine. Il couvre des spectacles de musique, de danse et de comédie, parfois liés à l’actualité, mais avec un sous-texte adouci qui glorifie le gouvernement chinois.

Cette année, la chanson et la danse au blackface ont été chorégraphiées par Zhu Mingying, 70 ans, qui se maquille depuis les années 1970, lorsqu’elle est devenue connue pour ses danses «africaines» et «latino-américaines».

Zhu est membre de la troupe chinoise de chants et de danses orientales depuis environ un quart de siècle. Le groupe de représentation a été formé sous la direction de Zhou Enlai, qui était une figure clé dans la prise de contrôle de la Chine par le PCC et a ensuite été ministre des Affaires étrangères sous Mao Zedong. L’idée de Zhou était de mettre en scène des productions artistiques faisant référence aux cultures des pays en développement pour un public chinois. Mais maintenant, près de six décennies plus tard, l’éthique de la troupe reste coincée dans l’aspic des années 1960.

La Chine a une population largement homogène – environ 92% des 1,4 milliard d’habitants du pays sont des Han, et 56 minorités ethniques forment les 8% restants. Les relations raciales et le politiquement correct sont considérés à travers une lentille qui diffère des autres endroits dans le monde. L’idée d’une «société harmonieuse», telle que décrite par les propagandistes du PCC, est de maintenir la stabilité grâce à un pouvoir centralisé, et les bureaucrates du parti font peu pour adapter les politiques à la population chinoise non-Han. Les règles et règlements de l’État peuvent même être discriminatoires, en particulier envers les personnes qui ne se conforment pas à l’ingénierie culturelle du PCC.

Cette perspective s’étend à la manière dont les événements majeurs du monde entier sont véhiculés par les médias chinois et les plateformes internationales aux racines chinoises. L’année dernière, lorsque des manifestations Black Lives Matter ont eu lieu aux États-Unis et au-delà, TikTok, qui appartient à la société de technologie ByteDance basée à Pékin, a été accusée de censurer les vidéos des manifestations. Un porte-parole de TikTok a déclaré plus tard que cela était dû à un «problème de pré-téléchargement» qui a eu un impact sur certains hashtags, comme #GeorgeFloyd, qui se sont liés au mouvement.

Ces dernières années, les relations entre la Chine et les nations africaines ont été façonnées par l’initiative Belt and Road du chef du PCC Xi Jinping, qui fonctionne comme une action diplomatique via le développement des infrastructures et le financement des pays en développement. L’idée est que la Chine forme des liens économiques étroits sur chaque continent peuplé, avec toutes les routes – littérales et métaphoriques – menant à Pékin. Les critiques, y compris le département d’État américain, qualifient la Ceinture et la Route de Xi de «diplomatie du piège de la dette». Maintenant, cela s’étend également à la diplomatie vaccinale.

Mais les liens économiques solides de la Chine avec les nations africaines ne se traduisent pas immédiatement par le respect des personnes d’autres cultures. D’une manière générale, les stéréotypes restent profondément enracinés.

Une région de Guangzhou, dans le sud-est de la Chine, où vivait et travaillait la plus grande communauté africaine d’Asie, était autrefois appelée «la ville du chocolat». Les reportages locaux ont caractérisé cette partie de Guangzhou comme un repaire pour les trafiquants de drogue, les consommateurs de drogue et les criminels. Les descentes de police sont fréquentes. Des sections de la zone ont été démolies à des fins d ‘«embellissement». Les marchés de rue autrefois animés qui ont donné au quartier un caractère dynamique sont introuvables. Certains Africains qui sont restés à Guangzhou pendant la pandémie ont été contraints de mettre en quarantaine même s’ils n’avaient pas voyagé à l’étranger. D’autres ont été expulsés par leurs propriétaires chinois et sont devenus des sans-abri.

En mai dernier, Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a un jour suggéré que le SRAS-CoV-2 est une arme biologique libérée sur le sol chinois par l’armée américaine, a déclaré que la Chine avait «une tolérance zéro pour la discrimination».

Oui bien sûr.

Dans deux tweets, le Black China Caucus, une organisation qui amplifie la voix des individus noirs dont le travail se rapporte à la Chine, a écrit que «tandis que les partisans de la pratique allèguent que le blackface est centré sur l’empathie et le réalisme. Il est difficile de le dissocier d’une longue histoire de ménestrel et de fixation sur les caricatures problématiques », ajoutant qu’ils espéraient que les organisateurs de l’événement mettraient fin à la pratique et« embaucheraient des milliers de Noirs vivant dans de nombreuses régions de Chine ».

En effet, sur les plateformes de médias sociaux chinoises, il y a des téléspectateurs qui défendent l’utilisation du blackface lors du gala du Nouvel An, affirmant que cela rend en quelque sorte la performance plus réaliste. Mais pour la plupart, peu se souciaient suffisamment pour en parler. Les tensions raciales en Chine sont uniques et se manifestent souvent dans les conflits entre le gouvernement central et les différentes cultures et religions du Tibet et du Xinjiang. Cela signifie que, pour l’instant, Blackface restera probablement à l’antenne.

