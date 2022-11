La télévision d’État chinoise obscurcit la foule sans masque lors de la diffusion de la Coupe du monde

Un examen de la couverture de CCTV, loin d’être exhaustif, par rapport au flux officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, à d’autres émissions internationales et aux émissions passées de la Coupe du Monde de CCTV indique que les observateurs en ligne pourraient avoir raison : alors que d’autres émissions internationales mettent l’accent sur les spectateurs et l’atmosphère, CCTV , le radiodiffuseur public chinois, semble faire exactement le contraire, ses caméras collées sur le terrain.

La Chine lutte contre une vague majeure de nouveaux cas de coronavirus, due en partie à des variantes hautement contagieuses et à de faibles taux d’immunité naturelle. Dans un effort continu pour éradiquer complètement le virus, une approche largement abandonnée ailleurs, la Chine continue de fermer ses frontières et d’appliquer des mandats de masque, des verrouillages et d’autres restrictions de plus en plus impopulaires.